PD | Municipio IV | nidi trasferiti a settembre

(Di martedì 19 giugno 2018) Roma – I Consiglieri del gruppo capitolino del Partito Democratico hanno diramato un comunicato. “Il pasticcio a 5 stelle in IVora e’ completo. Dopo i problemi creati suiconvenzionati, il Comune ora non e’ in grado di riaprirli a gestione diretta. E dai bambini dovranno esserealtrove”. “Era quello che temevamo e che denunciavamo da mesi. Per questo avevamo chiesto ai vertici politici e amministrativi dele del Comune di sospendere decisioni avventate. Che avrebbero messo in pericolo posti di lavoro per le operatrici e frequenza per i piccoli utenti”. “Lo avevamo detto chiaro in Aula e anche nelle tre commissioni svolte sul tema. Gli esponenti del M5S sono andati avanti in modo ideologico, danneggiando il patrimonio comunale, perche’ queisono patrimonio della collettivita’, ...