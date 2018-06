Pastore-Roma | tutti i dubbi su una trattativa che non convince affatto

sportfair

: Pastore-Roma: accordo totale. E intesa vicinissima con il Paris Saint-Germain che ha dato il via libera - AlfredoPedulla : Pastore-Roma: accordo totale. E intesa vicinissima con il Paris Saint-Germain che ha dato il via libera - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, si cerca #Pastore in caso di addio a #Nainggolan: ??previsto per oggi l'arrivo del suo agen… - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, l'agente di #Pastore a Milano: si cerca l'accordo tra club con il #PSG ? -

(Di martedì 19 giugno 2018)alla, un affare che nonsotto diversi aspetti, in primis quello tattico dato che non sarebbe l’ideale per le idee di Di Francesco Nelle ultime ore di calciomercato si fa un gran parlare del possibile approdo dialla. Qualcosa però non torna all’interno di questo affare, sotto il profilo economico ed anche tattico. Innanzi tutto la richiesta di 25 milioni sembra essere eccessiva per un calciatore che da anni ormai gioca pochissime partite all’anno, inoltreha un contrattone che dovrebbe dimezzarsi e sappiamo bene che i calciatori sono restii a lasciar per strada fior fior di milioni di euro. Ma l’aspetto cheancora meno è quello tattico. Non stiamo parlando di un calciatore molto duttile,è un trequartista, non si scappa. Ma come noto, Di Francesco non utilizza trequartisti nel proprio modulo. A parte ...