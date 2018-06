Partorisce e va subito al matrimonio della sorella col neonato | “Non potevo perdermelo”

fanpage

: Non posso beccare la puntata Grey's anatomy in cui Meredith partorisce con un cesareo al buio durante una tempesta… - lowenz_86 : Non posso beccare la puntata Grey's anatomy in cui Meredith partorisce con un cesareo al buio durante una tempesta… - VCorsaletti : @caritas_milano @CaritasItaliana @paoloigna1 @danielecina @paolo_cova @AriannaAmbrosi0 @GianluSaccomani… -

(Di martedì 19 giugno 2018) Emily Chell, 27enne inglese, sabato ha fatto da damigella d'onore a suoKatie a Newcastle-under-Lyme. Appena 5 ore prima era diventata mamma per la prima volta. "Nonlasciarla da sola, per fortuna abbiamo fatto giusto in tempo!" racconta la donna.