Parlano le statistiche | il 66% dei giocatori console preferisce ancora i videogiochi in

(Di martedì 19 giugno 2018) Come si differenziano le preferenze deie di quelli PC in merito alle edizioni fisiche e digitali di un videogioco? Vuole rispondere a questa domanda l'ultima indagine statistica pubblicata dall'istituto Nielsen, che ha registrato le risposte di entrambe le categorie diad alcune domande sull'argomento.Come riporta Gamasutra l'indagine evidenzia che nonostante la netta crescita del mercato digitale, il 66% deisopra i 13 anni continua a preferire l'acquisto delle edizioni fisiche, mentre la stessa domanda posta aiPC propone un risultato nettamente diverso. Solo il 29% di questa categoria predilige infatti le edizioni fisiche, con il 71% dei PC gamer che sceglie di acquistare in formato digitale i propri.L'indagine di Nielsen ha chiesto inoltre agli intervistati quante ore a settimana spendessero utilizzando ...