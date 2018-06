Parco Archeologico di Selinunte | importanti novità sulla storia degli insediamenti greci

Parco Archeologico di Selinunte : “Grandi aspettative sugli scavi avviati in questi giorni” : “Riponiamo grandi aspettative sugli scavi avviati in questi giorni, dall’equipe della New York University e dall’equipe dell’Università Statale di Milano, sotto la guida del professore Clemente Marconi e della Prof.ssa Rosalia Pumo perché i risultati potrebbero essere, come nel recente passato, forieri di grandi e importanti novità sia per i singoli templi coinvolti nei saggi, i templi R e C, che di riflesso sulla storia di Selinunte. Dalla ...

Roma : Cultura e legalità - Federica Angeli a Parco Archeologico di Ostia : Roma – Il programma di conversazioni di archeologia pubblica e legalità, ideato dal Parco archeologico di Ostia Antica, continua. Giovedì, alle 17, il direttore Mariarosaria Barbera introdurrà gli interventi. Si tratta della cronista e scrittrice Federica Angeli e del presidente dell’Osservatorio per la legalità e la sicurezza della Regione Lazio, Gianpiero Cioffredi. Il Parco archeologico di Ostia Antica “e’ un presidio ...

Archeologia : “Iniziata la campagna di scavi al Parco Archeologico di Selinunte” : “Iniziata la campagna di scavi al Parco Archeologico di Selinunte condotta dall’equipe della New York University guidata dal professore Clemente Marconi. Della missione, da quest’anno è parte anche l’Università Statale di Milano”. Lo ha annunciato Enrico Caruso, Direttore del Parco Archeologico di Selinunte. “Abbiamo scavato scendendo fino alla fase di fondazione di Selinunte, nel terzo quarto del VII sec. a.C. Nello scavo di quest’anno – ...

Selinunte : da Parco Archeologico a Parco Archeologico e Paesaggistico : “Selinunte da Parco Archeologico a Parco Archeologico e Paesaggistico, un luogo dove tutte le componenti avranno pari dignità. Non c’è dubbio che nell’antichità i greci sceglievano luoghi straordinari paesaggisticamente dove fondare le proprie città. La stessa architettura greca è profondamente connotata dal rapporto con il paesaggio. Questa unità inscindibile è stata nel tempo quasi dimenticata per cui si parla di Parco Archeologico ...

Martin Garrix live al Parco Archeologico di Selinunte con Radio 105 : Il dj numero uno al Mondo nel Parco Archeologico più grande d'Europa. Martin Garrix torna in Italia sabato 11 agosto per un esclusivo set a ... Continua a leggere su Radio 105

L'Unesco scrittura Geronimo Stilton per pruomuovere il Parco Archeologico di Pompei : Il topo-giornalista animato testimonial della città archeologica. Sarà Geronimo Stilton, il topo giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo, il testimonial d'eccezione del progetto educativo rivolto ai giovani cittadini del territorio del sito Unesco 'Pompei, Ercolano, Torre Annunziata' in collaborazione con l'Osservatorio ...

Otricoli - inizia Ocricolum AD 168 : Uttern in concerto al Parco archeologico : NewTuscia Otricoli inizia oggi alle 15 la settima edizione di Ocriculum AD 168, una tree giorni di rievocazioni dell'antica Roma con spettacoli, convegni, concerti e offerte enogastronomiche. C'è attesa intanto per il concerto di questa sera del gruppo delle Uttern, sei ragazze friulane che all'interno del parco archeologico dopo ...

Otricoli - grande festa della romanità al Parco Archeologico sino a domenica : Poi dopo l'ingresso, una serie di installazioni che richiamano al mondo romano, come gli accampamenti o i punti di ristoro, il thermapolis, per esempio: 'Una sorta di tavola calda ante litteram - ...

Auto contro recinzione Parco Archeologico Scolacium a Borgia - un ferito : Borgia - È di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 4:30 sulla SS 106 in località Roccelletta nel comune di Borgia. La vettura coinvolta una Toyota Rav4 ...

"Al Parco Archeologico di Segesta necessitano interventi straordinari di diserbatura ma anche interventi strutturali di civiltà." : ... ancora ad oggi, il personale del Parco di Segesta non percepisce gli straordinari effettuati nel 2015 e 2016 in occasione degli spettacoli andati in scena all'interno del Teatro Greco e i tantissimi ...

Parco Archeologico di Selinunte : 1000 Beats - European Drum & Percussion Academy : “È quasi tutto pronto a Selinunte. Il 27 sera inizieranno ad arrivare musicisti, Percussionisti da tutto il mondo. Si sta per aprire il sipario di 1000 Beats, il festival internazionale di musica contemporanea dedicato alle Percussioni. Un fine settimana imperdibile per gli amanti del ritmo: studenti e professori dei Conservatori, artisti di fama mondiale e anche semplici appassionati disposti a lasciarsi emozionare dal tamtam dei tamburi o ...