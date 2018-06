Papa Francesco al Forum delle famiglie condanna l' aborto selettivo

Julián Carrón a “Il diario di Papa Francesco”/ Diretta streaming video Tv2000 : l’intervista al Presidente CL : Don Julián Carrón ospite a "il diario di Papa Francesco": Diretta streming video dell'intervista al Presidente di Comunione e Liberazione su Tv2000. La prefazione al testo di Giussani(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 07:12:00 GMT)

Salvini : “Avrò l’onore di incontrare Papa Francesco”. Ma il Vaticano smentisce : Matteo Salvini si lascia sfuggire la notizia di un faccia a faccia in settimana con Papa Francesco, ma dal Vaticano smentiscono qualunque contatto. Con tre parole, nette: “Non c’è niente”. In agenda non compaiono appuntamenti, né a porte chiuse né a margine dell’udienza generale. “Probabilmente questa settimana avrò l’onore di incontrare Papa Francesco e questo mi riempie di gioia”, l’annuncio del ...

Francesco è un brand troppo forte - Salvini ha fretta di vedere il Papa : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini vedrà Papa Francesco in settimana. Lo ha annunciato lo stesso Salvini in un'intervista a Telelombardia ("L'incontro mi riempie di gioia"). Niente però al momento è certo. Se sarà un saluto in occasione dell'udienza generale di dopodomani mercoledì o un appuntamento vero e proprio, che però - secondo il protocollo - potrebbe avvenire solo dopo l'udienza del ...

Da Ravasi a Papa Francesco. Origini e pericoli dell'ecumenismo dell'odio : Nello Scavo, dall'interno di quel mondo quale studioso del falso papa che alcuni propongono, si è fatto l'idea che sia un frammento insignificante, o che stia crescendo nella cosiddetta pancia del ...

Papa Francesco: "Fake news - calunnie e scandali inventati : così nascono le dittature". Prendendo spunto dalla prima lettura di oggi Papa Francesco durante l'omelia di casa Santa Marta ha spiegato come la costruzione di notizie calunniose sia il primo passo verso la dittatura

Papa Francesco : "Calunnie e scandali inventati - così nascono le dittature" : Il Pontefice alla messa a Casa Santa Marta: "Se si vogliono distruggere istituzioni o persone, si comincia a sparlare. Anche oggi, in tanti Paesi, si usa questo metodo: distruggere la libera comunicazione"

Papa Francesco - le sue parole sulle famiglie gay non stupiscono. Rassegniamoci : Non sono affatto sorpreso per le parole pronunciate ieri dal Papa su famiglia e aborto. La famiglia come immagine di Dio è solo quella formata da un uomo e una donna, ha affermato il Papa. La durata del matrimonio eterosessuale è per il Papa argentino talmente importante da spingerlo a raccomandare alle mogli di sopportare con pazienza, pur di non sciogliere il vincolo coniugale, i tradimenti compiuti dai loro mariti, di “guardare dall’altra ...

Papa Francesco e quel Rosario per Lula : Eccellenza aspetti!, grido mentre il vescovo, puntuale come un orologio svizzero, alle 13.30 esce da Sant’Anna per andare a pranzo. Non mi degna d’uno sguardo, poi capisce e si ferma: “Oh, è lei che mi chiamava!”.Sì sono io e vorrei sapere qualcosa a proposito del Santo Rosario che il Papa avrebbe s

Migranti - Papa Francesco : 'Servono gesti concreti di solidarietà' - : Lo ha scritto il pontefice in un tweet, rilanciando la campagna di Caritas che vede, fino al 24 giugno, iniziative a favore di Migranti e rifugiati in tutto il mondo

Ultime notizie: dura presa di posizione di Papa Francesco. Cinque morti sulle Alpi occidentali. Continuano le polemiche sulle navi Ong e i porti.

"La rivoluzione di Papa Francesco" raccontata dall'autore : "Papa Francesco è un Papa politicamente corretto che punta a piacere al mondo intero, ma chi comanda non può, anzi non deve, piacere a tutta l'umanità. Deve essere una guida forte e decisa. La chiesa ...

Papa Francesco: "Famiglia è una sola - uomo e donna". Poi ai fidanzati dice: "Matrimonio non è una lotteria". Papa Francesco sulla famiglia: "L'unica a immagine di Dio è quella uomo-donna, non ne esistono altre". Le parole del santo padre parlando oggi in Vaticano

Famiglia : Meloni - da Papa Francesco parole chiare : Roma, 16 giu. (AdnKronos) – ‘Oggi da Papa Francesco arrivano parole chiare sulla Famiglia e sulla vita. In un tempo nel quale il diritto fondamentale dei bambini ad avere un padre e una madre viene spesso negato, non è mai sufficiente ribadire che la Famiglia è una sola ed è quella composta da un uomo e una donna. La Famiglia naturale è la nostra più grande ricchezza e difenderla è una delle priorità dell’impegno politico di ...

