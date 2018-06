sportfair

: La #Panda @fiat diventa @waze e fa incontrare i 7,5 milioni di possessori Panda (dal 1980 a oggi) e i più di 100 mi… - uzapelloni : La #Panda @fiat diventa @waze e fa incontrare i 7,5 milioni di possessori Panda (dal 1980 a oggi) e i più di 100 mi… - passioneautoita : Passione Auto Italiane: #Fiat Panda Waze, la city car più social di sempre -

(Di martedì 19 giugno 2018) Al via gli ordini della nuova, un nuovo primato per ladei record che integra l’app di navigazione Al via gli ordini della nuova, un nuovo modello che nasce dall’incontro dell’automobile più pop della gamma Fiat e il sistema di navigazione piùal mondo.Un gioiello tecnologico che conferma la sua missione più autentica: rendere accessibile a tutti le soluzioni più intelligenti che semplificano e migliorano la vita a bordo.La nuova serie specialeè la primacar del segmento a proporre l’integrazione della famosa app di navigazionenell’altrettanto nota app “Uconnect”, permettendo così di utilizzarle contemporaneamente, passando da una all’altra, con un semplice tocco sul display delllo smartphone.Questo connubio digitale – sviluppato da Mopar, il brand di FCA che si occupa ...