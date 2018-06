Pallamano femminile | Qualificazioni Mondiali 2019 | sorteggiati i gironi Italia

oasport

(Di martedì 19 giugno 2018) Si è svolto oggi a Glasgow (Scozia) il sorteggio deiper ledeidi, che si svolgeranno a dicembre del prossimo anno in Giappone. Urna sfortunata per l’che dalla prima fasica pesca una rivale di grande livello, la Bielorussia. Le altre avversarie saranno Portogallo e Grecia, che verranno affrontare dalle azzurre già negli imminenti Giochi del Mediterraneo di Tarragona. La formula del torneo prevede il passaggio del turno solo per la prima classificata e per la migliore seconda. L’dovrà quindi superarsi per riuscire ad ottenere il pass iridato. Ricordiamo che la Francia, campione in carica, e il Giappone, paese ospitante, sono già qualificate di diritto, mentre ai play-off ci saranno Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Spagna, Germania, Ungheria, Montenegro, Olanda, Norvegia, Olanda, Romania, Russia, Slovenia, Serbia, ...