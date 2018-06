Palermo | sgominata banda specializzata in assalti a tir | 5 arresti 2

Palermo : sgominata banda specializzata in assalti a tir - 5 arresti (3) : (AdnKronos) - In entrambi i casi, la banda ha approfittato del fatto che le vittime avevano il luogo della consegna del loro carico con abbondante anticipo e che fossero quindi in sosta, nel primo caso, dinanzi la sede della ditta consegnataria, nel secondo, presso un’area di servizio. Analoghe le m

Palermo : sgominata banda del terrore - da cittadini nessuna denuncia : Palermo, 4 giu. (AdnKronos) – A Camporeale, nel Palermitano, avevano seminato il terrore. Una raffica di furti, diciotto in pochi mesi, ma anche danneggiamenti con incendi con un unico obiettivo: dissuadere eventuali ‘concorrenti’ e ottenere il monopolio della raccolta del ferro e della successiva rivendita. La banda del terrore sgominata all’alba di oggi dai carabinieri della Compagnia di Partinico, che hanno dato ...

Palermo : sgominata banda del terrore - da cittadini nessuna denuncia (2)

Palermo : sgominata banda del terrore - da cittadini nessuna denuncia : Palermo, 4 giu. (AdnKronos) - A Camporeale, nel Palermitano, avevano seminato il terrore. Una raffica di furti, diciotto in pochi mesi, ma anche danneggiamenti con incendi con un unico obiettivo: dissuadere eventuali 'concorrenti' e ottenere il monopolio della raccolta del ferro e della successiva r

Palermo : furti ed estorsioni a Camporeale - sgominata banda : Palermo, 4 giu. (AdnKronos) - sgominata a Camporeale, in provincia di Palermo, una banda che da mesi seminava il terrore in zona. Raid in abitazioni, furti di rame e ferro, ma anche estorsioni, ricettazioni e danneggiamenti tramite incendio. Sette i provvedimenti di fermo, emessi dalla Procura ed es