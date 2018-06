Palermo | polizia municipale convince prostituta a cambiare vita

Palermo : giovane ferito alla testa da colpo di pistola - indaga la polizia : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - Un giovane di 28 anni, F.G., è arrivato intorno alle 3 di questa notte al Pronto Soccorso dell'ospedale Villa Sofia di Palermo per una ferita al cuoio capelluto, provocata probabilmente da un proiettile che lo avrebbe colpito di striscio alla testa. Il giovane è stato

Monte Pellegrino - auto vola giù a Palermo : morti due 28enni/ Ultime notizie : genitori ascoltati dalla polizia : Palermo, auto vola giù da Monte Pellegrino, Ultime notizie, due morti dopo un salto nel vuoto di 50 metri. Su una Mercedes bianca viaggiavano due ragazzi finiti nel dirupo(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 15:01:00 GMT)

Palermo : anche la polizia partecipa a 'Una marina di libri' : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - La polizia di Stato partecipa per la prima volta, quest’anno, alla manifestazione 'Una marina di libri' che si terrà all’Orto Botanico di Palermo dal 7 al 10 giugno. In uno stand dedicato saranno illustrate le pubblicazioni realizzate dalla Questura e dalla polizia, a l

Palermo : tappa a Bagheria del Camper della Polizia contro violenza su donne : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) – A partire dalle 9 di oggi il Camper della Polizia di Stato contro la violenza di genere, mezzo di trasporto ed ormai vero e proprio simbolo della campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato, denominata ‘Questo non è amore”, farà tappa a Bagheria (Palermo). La postazione mobile sosterà in corso Umberto I, angolo via Domenico Nasca ed ospiterà una equipe di operatori specializzati, messi a ...

Scrive su Fb a PalermoToday : "Voglio suicidarmi". Colleghi chiamano la polizia : la trovano sul cornicione : Una storia a lieto fine, una storia che vale la pena leggere. Tutto è nato da un messaggio arrivato sulla pagina Facebook di PalermoToday. Sembrava un post come tanti quello arrivato ai nostri Colleghi siciliani...

Palermo : attivista gay rapinato a casa - 'grazie a Polizia - trattato senza pregiudizi' (2) : (AdnKronos) - "Quando ho detto loro che li ringraziavo per il modo in cui erano riusciti ad evitarmi qualunque disagio - racconta Carollo -, ammettendo di essere sorpreso dal non aver ricevuto nessuno dei (pre)giudizi che avevo temuto in un primo momento, mi hanno risposto: 'è il nostro lavoro perme

Palermo : attivista gay rapinato a casa - 'grazie a Polizia - trattato senza pregiudizi' : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - Un invito a denunciare e un ringraziamento alla Polizia. Luigi Carollo, ex candidato palermitano alle elezioni regionali per la lista i Cento Passi e portavoce del Palermo Pride, lo fa su Facebook. L'occasione è una brutta avventura subita venerdì scorso, quando un giov

Palermo : controlli Polizia Municipale - sanzioni e chiusure locali : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - Un locale da ballo chiuso in via Cala, sanzioni per un totale di 3.600 euro, 200 metri quadrati di suolo pubblico occupati abusivamente da due pub rispettivamente ubicati in piazza Borgese ed in via Alessandro Paternostro. E' questo il bilancio dei controlli notturni de

Calcio : Palermo-Bari - tre tifosi denunciati dalla polizia per il lancio di petardi : Tre tifosi baresi denunciati dalla polizia di Stato a seguito delle intemperanze registratesi nel corso dell'incontro di Calcio Palermo-Bari, disputatosi lunedi' sera al "Renzo Barbera". I tre, di 19, ...