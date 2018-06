Pagelle Russia-Egitto 3-1 | Mondiali 2018; Cheryshev anima dei suoi | Salah ultimo indomito

oasport

(Di martedì 19 giugno 2018) A San Pietroburgo, si è avviata la seconda tornata di incontri degli otto gironi dei. Ad aprire le danze, in questo senso, è nuovamente il gruppo A. Di seguito lerelative alla partita di questa sera, in cui per laha brillato in modo particolare, autore del gol che ha spaccato in due la partita. Per l’è, fino alla fine, l’ad alzare bandiera bianca.Akinfeev, 6: Per più di mezz’ora, l’unico tiro che lo “impegna” è quello di Trezeguet, che in verità gli passa semplicemente davanti. Deve intervenire con facilità su un paio di tiri; sul rigore dinon può fare niente. Fernandes 6,5: Galoppa spesso a destra. Serve al’assist del 2-0. Kutepov, 5,5: Perde una palla sanguinosa che per poco non manda in gol Trezeguet. Rischia quando atterra Mohsen in area. Ignashevich, 6: ...