ORIETTA BERTI Con la dolcezza si ottiene di più rispetto alla cattiveria Con il cuore

Ora o mai più - Rai 1/ Diretta : vincitore e classifica seconda puntata - gaffe di ORIETTA BERTI che canta Arisa : Ora o mai più, anticipazioni del 15 giugno: classifica e eliminato della seconda puntata. Francesca Alotta al posto di Donatella Milani costretta ad abbandonare il programma.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 23:53:00 GMT)

ORA O MAI PIÙ - RAI 1/ Seconda puntata e classifica : Valeria Rossi e ORIETTA BERTI stupiscono la giuria : Ora o mai più, anticipazioni del 15 giugno: classifica e eliminato della Seconda puntata. Francesca Alotta al posto di Donatella Milani costretta ad abbandonare il programma.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 22:35:00 GMT)

VALERIA ROSSI/ Nuovo duetto con ORIETTA BERTI : giudici divisi a metà! (Ora o mai più) : VALERIA ROSSI, da Tre parole al talent show la cantante riuscirà la risalita grazie al talent show al fianco del suo Nuovo coach Orietta Berti? Appuntamento su Rai Uno (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 22:33:00 GMT)

Valeria Rossi a Blogo : "ORIETTA BERTI è come l'Altare della Patria! A Ora o mai più - nessuna rivalità - almeno per adesso!" : Valeria Rossi, la cantautrice nota per il tormentone Tre Parole, è una delle concorrenti di Ora o mai più, il varietà musicale di Rai 1 condotto da Amadeus.TvBlog ha intervistato la cantautrice romana a poche ore dalla messa in onda della seconda puntata. Per quanto riguarda i "maestri", invece, ricordiamo che Valeria Rossi è stata abbinata a Orietta Berti.prosegui la letturaValeria Rossi a Blogo: "Orietta Berti è come l'Altare della ...

ORIETTA Berti/ La cantante ruba la scena a Valeria Rossi? (Ora o mai più) : Questa sera su Rai 1 va in onda il secondo appuntamento con Ora o Mai più. Orietta Berti torna nei panni di coach per guidare Valeria Rossi verso la vittoria finale.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 11:17:00 GMT)

Da Le Iene a Ora o mai più. ORIETTA BERTI - Valeria Rossi e quell'intervista doppia di quasi vent'anni fa (Video) : Orietta Berti e Valeria Rossi. Se oggi una è chiamata a rilanciare l’altra all’interno del programma Ora o mai più, il discorso era decisamente diverso diciassette anni fa, quando un’intervista doppia de Le Iene le mise allo stesso livello.Anzi, la regina di ‘Tre parole’ sembrava la rappresentante perfetta della nuova generazione di cantanti, chiamata a raccogliere la staffetta da chi invece pareva avesse il futuro alle spalle.prosegui la ...

Valeria Rossi/ Il duetto con ORIETTA BERTI la mette nei guai... (Ora o mai più) : Valeria Rossi, da Tre parole al talent show la cantante riuscirà la risalita grazie al talent show al fianco del suo nuovo coach Orietta Berti? Appuntamento su Rai Uno (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 09:27:00 GMT)

ORIETTA BERTI rivela gli imprevisti del matrimonio tra Daniele Bossari e Filippa Lagerback : Quest'ultima, ha raccontato al settimanale DiPiù un curioso imprevisto capitato a pochi istanti dall'inizio della celebrazione, diretta da Max Novaresi. Molti degli amici invitati hanno avuto non pochi problemi nel riuscire ad arrivare per tempo all'evento, facendo tardare la funzione.La cantante e giudice del programma Ora o mai più su Rai1 rivela: Alcuni degli ospiti attesi dovevano arrivare in aereo ma il loro volo ha fatto tardi. A ...

Daniele Bossari e Filippa sposi : ORIETTA BERTI svela un retroscena : Orietta Berti parla del matrimonio di Bossari e Filippa Lagerback Circa 10 giorni fa c’è stato il matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback. L’evento ha avuto luogo a Varese. Tanti gli ospiti vip invitati, tra i quali Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Michelle Hunziker, Mara Venier, Nicola Savino e la popolare cantante Orietta Berti. Proprio quest’ultima al momento è impegnata con il nuovissimo talent show Ora o mai ...

Matrimonio Bossari - non tutto è filato liscio : ORIETTA BERTI svela un imprevisto : imprevisto al Matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback: parla Orietta Berti A distanza di giorni si continua a parlare del Matrimonio tra Daniele Bossari e Filippa Lagerback. A fornire nuovi dettagli sulla cerimonia celebrata lo scorso primo giugno è stata questa volta Orietta Berti. La cantante è stata invitata alle nozze del vincitore del […] L'articolo Matrimonio Bossari, non tutto è filato liscio: Orietta Berti svela un ...

Donatella Milani lascia 'Ora o mai più' nonostante il voto alto di ORIETTA BERTI : 'Devo assistere mia madre' : ...veterano dalla musica leggera italiana ha lodato il coraggio di Donatella Milani nell'affrontare una canzone così impegnativa con una star come Leali che l'aveva portata al successo in tutto il mondo.

Donatella Milani lascia Ora o mai più nonostante il voto alto di ORIETTA BERTI : «Devo assistere mia madre» : ...veterano dalla musica leggera italiana ha lodato il coraggio di Donatella Milani nell'affrontare una canzone così impegnativa con una star come Leali che l'aveva portata al successo in tutto il mondo.

Donatella Milani lascia 'Ora o mai più' nonostante il voto alto di ORIETTA BERTI : 'Devo assistere mia madre' : lascia il programma su Rai 1 dopo la prima puntata per assistere la madre morente. Lo show non continua per Donatella Milani che non vedremo nelle prossime tappe di Ora o mai più, la trasmissione ideata da Carlo Conti e condotta da Amadeus.--Dopo che erano trapelate voci del suo abbandono, un post sula pagina Facebook della cantante ha chiarito la situazione: l'autrice di Su di noi e di Volevo Dirti ha spiegato che i medici non hanno ...

Valeria Rossi - in coppia con ORIETTA Berti/ "Come andare in galleria d'arte con Andy Warhol" (Ora o mai più) : Valeria Rossi, dalla notorietà con "Tre parole" all'aninomato e ritorno. La cantante più in voga dell'estate del 2001 sembra pronta a tornare a tutti gli effetti protagonista (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 23:41:00 GMT)