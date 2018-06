OMS | dipendenza da videogiochi inserita nell’elenco delle malattie

Dipendenza da videogame riconosciuta come malattia mentale dall'OMS : La Dipendenza da videogiochi è stata ufficialmente inserita dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) come malattia mentale. La nuova patologia, nota anche con la definizione di 'gaming disorder', è stata infatti inserita nell'ultimo aggiornamento dell'Oms e riguarda la Dipendenza da gioco digitale, ricorrente e continuativa, capace di prendere il sopravvento sugli altri interessi della vita del soggetto. Quando giocare diventa una ...

La dipendenza da videogiochi è una patologia : lo ha stabilito l'OMS : Se qualcuno pensa che i videogames debbano essere solo e sempre visti come un qualcosa di puramente ricreativo, si sbaglia di grosso. Secondo quanto stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità, infatti, la dipendenza da videogiochi rappresenta un vero e proprio disturbo mentale, equiparabile a una patologia, tanto da essere inserito in un elenco costituito da ben 55 mila malattie. Infatti, tale dipendenza porterebbe le persone che ne ...

La dipendenza da videogame è ora una patologia riconosciuta dall’OMS : L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito la dipendenza da videogame nel gruppo di patologie mentali dell'International Classification of Diseases L'articolo La dipendenza da videogame è ora una patologia riconosciuta dall’OMS proviene da TuttoAndroid.

Ludopatia - OMS riconosce la dipendenza da videogame come malattia mentale : La dipendenza da videogame, conosciuta anche come ‘gaming disorder’, è ufficialmente una malattia mentale. A scriverlo nero su bianco è l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che l’ha inserita nell’ultimo aggiornamento dell’elenco di tutte le patologie, l’International classification of diseases (Icd). Un problema, quello delle ludopatie, di cui Il Fatto Quotidiano si è occupato nell’ultimo numero ...

La dipendenza da videogiochi è ufficialmente una malattia mentale secondo l'OMS : l'Oms ha riconosciuto ufficialmente la dipendenza da videogame come una malattia mentale. Il 'gaming disorder' è stato infatti inserito nel capitolo sulle patologie mentali dell'International Classification of Diseases (ICD), l'elenco ufficiale delle malattie il cui aggiornamento è stato appena pubblicato. secondo il nuovo elenco, che contiene oltre 55mila diverse malattie, la dipendenza da gioco digitale consiste in "una serie di ...