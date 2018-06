OMS ‘cancella’ Marijuana da Tabella delle droghe? Si studia rimozione cannabis da lista

ilsussidiario

: L'Oms cancella la #transessualità dalla lista delle #malattie mentali - NotizieItalia1 : L'Oms cancella la #transessualità dalla lista delle #malattie mentali -

(Di martedì 19 giugno 2018) L'Organizzazione mondiale della sanità potrebbe depennare ladalla, in quanto non dà dipendenza e può essere usata come medicinale(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 13:40:00 GMT)