L'individua tra i rischi che incombono sulladella zona euro "l'ascesa di partiti populisti in alcuni Paesi associata all'architettura incompiuta dell'Eurozona,potrebbe portare ad un aumento della ridenominazione dele alla perdita di accesso al mercato per alcuni debiti sovrani". Secondo il segretario generale, Gurria, nonostante la ripresa si sia rafforzata, i miglioramenti sono "ancora fragili e l'elevata disoccupazione in alcuni Paesi ha spinto il sostegno ai partiti anti-Ue".(Di martedì 19 giugno 2018)