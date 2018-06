Nuove entrate tra le AR Emoji di Galaxy S9 | tocca a Pippo | Paperina e alla Coppa del Mondo

Def - Bankitalia : “Per evitare gli aumenti Iva trovare Nuove entrate o ridurre la spesa. No a ricorso al deficit” : I 12,4 miliardi necessari per evitare gli aumenti Iva previsti dalle clausole di salvaguardia vanno trovati con nuove entrate o riduzioni di spesa. Non aumentando il deficit, perché è indispensabile continuare sulla strada della riduzione del debito. E non si devono toccare “le riforme pensionistiche introdotte nell’arco degli ultimi decenni”, su cui “poggia in larga misura” la sostenibilità del debito pubblico italiano che è ...