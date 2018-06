Notte prima degli esami per 8 809 studenti della regione

Maturità 2018 - idee e consigli su cosa fare la Notte prima degli esami : cosa fare la notte prima degli esami di Maturità 2018 ? Da chi uscirà con gli amici a chi resterà a casa a studiare per la temuta prima prova d'italiano, ecco almeno 10 modi in cui i quasi 500mila ragazzi che saranno impegnati con l'esame di Stato trascorreranno la vigilia della Maturità .Continua a leggere

Maturità 2018/ Esame di stato - ultime notizie : 20mila studenti non ammessi - niente Notte prima degli esami : Maturità 2018 , ultime notizie , fra poche ore la notte prima degli esami : ecco come la passeranno i maturandi. La maggior parte di loro ritoccherà la tesina finale(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 14:40:00 GMT)

Maturità 2018/ Ultime notizie - fra poche ore la Notte prima degli esami : ecco come la passeranno i maturandi : Maturità 2018 , Ultime notizie , fra poche ore la notte prima degli esami : ecco come la passeranno i maturandi . La maggior parte di loro ritoccherà la tesina finale(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 10:10:00 GMT)

Maturità 2018 - 17 consigli semi-seri per la Notte prima degli esami : «Domani arriverà lo stesso». Vasco Rossi lo dice da anni, ma è bene tenerlo a mente, in particolare nelle giornate degli esami di Maturità. Chi va a fare la Maturità vive la notte prima degli esami come l’ultima di un mondo. E, sempre citando il poeta di Zocca, pensa che «non basta mai il tempo», per ripassare però. Si metta il cuore in pace il maturando. Ripassare tutto è impossibile. Sarebbe stato meglio studiare durante tutto l’anno, chi non ...