Norman Pearlstine è il nuovo direttore del Los Angeles Times: la nomina è stata annunciata lunedì 18 giugno dal nuovo proprietario del giornale, il medico e imprenditore Patrick Soon-Shiong. Pearlstine, che ha 75 anni, è uno dei nomi più famosi del giornalismo