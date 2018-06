Non ho i superpoteri Di Maio prende tempo sull' Ilva

huffingtonpost

(Di martedì 19 giugno 2018) "Non abbiamo, ma ce la metteremo tutta". Quando Luigi Diconsegna ai giornalisti queste parole al termine di una due giorni di incontri serrati al Mise con tutti i protagonisti della vicenda, emerge uno scenario chiarissimo: il clima viene presentato come "positivo", gli approfondimenti vanno avanti, ma la decisione finale sul destino dell'acciaieria di Taranto ancora non c'è. Il governo. Solo che ilè esiguo e Dilo sa, tanto che mette le mani avanti quando aggiunge: "Mi si chiede di risolvere in quindici giorni una questione rinviata per sei anni".Ilè poco, ma Diintenderselo tutto. L'ipotesi della chiusura dello stabilimento, che aveva animato il dibattito durante la gestazione del governo gialloverde, si allontana e si va avanti con il modello ereditato da Calenda, predecessore di Dial ...