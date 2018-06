Non esiste il “momento decisivo”

Censimento Rom - Matteo Salvini tira dritto : “Non mollo - prima gli italiani”. L’Ue avverte : “Esiste lo stato di diritto” : Salvini tira dritto e non abbandona l'idea di predisporre un Censimento delle popolazioni Rom residenti in Italia: "Censimento dei Rom e controllo dei soldi pubblici spesi. Se lo propone la sinistra va bene, se lo propongo io è razzismo. Io non mollo e vado dritto! prima gli italiani e la loro sicurezza". L'Ue critica aspramente il ministro dell'Interno.Continua a leggere

Hale - “Esistere Non basta” (Adalet) / Video - Fabrizio Corona guest star : ecco chi è il giovane cantante : Hale, “Esistere non basta”, ecco il Video della canzone comparsa ieri durante "Non è l'Arena" con protagonista Fabrizio Corona: chi è il giovane cantante? Tutte le info.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 15:31:00 GMT)

Alla BMW Hero Sudtirol Dolomites la fatica Non esiste : Erano in 4018 gli eroi (pro e amatori) chiamati ad affrontare i due percorsi – quello lungo di 86 km e il “corto” di 60 km – della “gara di mtb più dura d’Europa: la BMW Hero Sudtirol Dolomites, tra le poche marathon di mtb capace di coniugare in maniera impeccabile carica emozionale, tensione agonistica e a contorno lo spettacolo naturale delle montagne più belle del mondo – il giro del Sella, ...

Non è vero che c’è un’invasione dei migranti in ItaliaL’invasione dei migranti in Italia Non esiste : L’ostilità verso i migranti è alimentata da discorsi che incitano all’odio, notizie false, luoghi comuni e stereotipi. Proviamo ad analizzarne quattro con l’aiuto di dati ed esperti. Leggi

Nuovo stadio della Roma - indagato anche Malagò - che si difende : "Questa cosa Non esiste" : Nell’affare del Nuovo stadio della Roma sarebbe coinvolto anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò. È quanto riferisce il quotidiano Repubblica.it, secondo cui il capo dello sport italiano risulta iscritto nel registro degli indagati della Procura di Roma in un decreto di intercettazione vistato dal pm d’urgenza il 25 maggio scorso. Secondo quanto ipotizzano la pm Barbara Zuin e l'aggiunto Paolo Ielo, Malagò avrebbe avuto un ...

Conte : Non esiste caso Roma - c'è caso Italia : Dal Senato il premier interviene sull'inchiesta legata allo stadio di Roma a margine della relazione del presidente Anac, Raffaele Cantone. "Bisogna intervenire anche sulle zone opache di lobby e Fondazioni" dice. Per la società di Parnasi in arrivo un "curatore", congelato l'iter del progetto.

'l'Isis Non esiste' e 'boia chi molla' : le gaffe dei nuovi sottosegretari : Ieri, mercoledì 13 giugno, i nuovi 45 sottosegretari di Stato nominati nelle scorse ore dal Consiglio dei ministri hanno giurato a Palazzo Chigi, di fronte al Premier Giuseppe Conte. Come ha confermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, i viceministri sono 6, mentre i sottosegretari sono 39. Scorrendo i nominativi, alcuni cognomi richiamano subito l'attenzione e riportano alla memoria gaffe incredibili e qualche ...

Perchè Non esiste ancora un vero 'Uber per la Sanità'? : La sanità digitale si è affermata con la telemedicina, ma alcune compagnie cominciano a offrire visite a domicilio on-demand. Un business in crescita, con qualche difficoltà

L'untore di Ancona alla compagna : "L'HIV Non esiste - i malati muoiono per i farmaci" : L'uomo sosteneva che in realtà fossero i farmaci a uccidere i malati di Aids. La compagna: "Mi ha defraudata della libertà di scelta"

