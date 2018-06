Mercato NBA – Jamal Crawford Non eserciterà la player option con i Timberwolves : Jamal Crawford lascerà i Minnesota Timberwolves: il veterano 38enne non eserciterà la player option presente nel suo contratto Stando a quanto si legge su Yahoo Sport, il veterano Jamal Crawford non eserciterà la player option presente nel suo contratto. Il cestista 38enne, che nella scorsa stagione ha fatto registrare 10.3 punti e 2.3 assist di media a partita, tirando il 41.5% dal campo, il 33.1% da 3 e il 90.3% ai liberi, uscirà dal suo ...

Non era pubblico ufficiale Quel ruolo mai formalizzato Ecco il punto debole nell'inchiesta : C’è sicuramente un punto molto “debole” nella clamorosa inchiesta sulle presunte corruttele che nel 2017 si sarebbero abbarbicate alla progettazione e alla futura realizzazione del nuovo stadio della Roma Calcio, a Tor di Valle. Questo punto debole riguarda il ruolo formale di Luca Lanzalone, l’avvocato genovese che i grillini Alfonso Bonafede (oggi ministro della Giustizia) e Riccardo Fraccaro (oggi ministro dei ...

Eleonora Brigliadori Non parteciperà a Pechino Express : è ufficiale : Pechino Express: Eleonora Brigliadori fuori dal cast Eleonora Brigliadori non parteciperà a Pechino Express. In una nota ufficiale diramato dall’ufficiale stampa della Rai si legge che a seguito alle dichiarazioni recenti espresse da Eleonora Brigliadori sul web, Rai2 ha deciso di non far partecipare la stessa al programma Pechino Express, l’adventure reality condotto da Costantino della Gherardesca in onda a fine settembre. Nelle ...

Junot Dìaz Non era un mostro del #MeToo. Ma meglio non dirlo : Questa è una breve ma intensa storia di giustizialismo e barbarie. Prima il finale: Junot Dìaz, premio Pulitzer accusato di molestie sessuali, non è un molestatore. La notizia è di ieri, i giornali (per ora solo inglesi e americani) ne hanno scritto in qualche riga un po' sciatta e trafiletti defila

Speranza : “Contro Salvini le parole Non bastano più. Lo denuncio per istigazione all’odio” : Roberto Speranza ha annunciato l'iniziativa di LeU, che intende denunciare formalmente il vicepremier Matteo Salvini per le sue parole contro i rom: "Il ministro degli Interni dovrebbe garantire la sicurezza di tutti. Ma nelle sue affermazioni c'è un elemento di razzismo innegabile, che è contro la legge Mancino e contro la Costituzione".Continua a leggere

Rom - Salvini : 'Sul censimento Non mollo e tiro dritto' - Speranza lo denuncia per istigazione all'odio razziale : censimento dei Rom e controllo dei soldi pubblici spesi. Se lo propone la sinistra va bene, se lo propongo io è razzismo. Io non mollo e vado dritto" . Lo scrive il ministro dell'Interno Matteo ...

Rom - Salvini : sul censimento Non mollo e tiro dritto Speranza lo denuncia : istigazione al razzismo : Con un tweet il ministro leghista rilancia la sua volontà di censire i rom nel nostro Paese. Il portavoce della Commissione europea,Alexander Winterstein: "Non si può espellere un cittadino comunitario sulla base della sua etnia. È super chiaroche non è legale".

7 cose che Non piaceranno di sicuro agli invitati di un matrimonio : Con il mese di giugno inizia la tanto attesa e temuta stagione dei matrimoni. Ci rivolgiamo quindi a tutti coloro che hanno trascorso un anno (ecco la TO DO List da seguire!) a preparare ogni dettaglio e a sognare il grande giorno. Ma la perfezione, si sa è un concetto personale. Avete mai chiesto quali sono le cose di cui TUTTI gli invitati si lamentano durante i matrimoni? Ecco le 7 cose su cui ci mette in guardia la redazione di Zankyou: non ...

MotoGp – Marquez - la moto nera ai test e la lotta per il mondiale : “Non posso svelare molto! Lorenzo e Dovi? Tutto può succedere” : Marc Marquez, i test del Montmelò e la lotta per il titolo mondiale: il leader della classifica piloti non esclude Lorenzo e Dovizioso Marc Marquez ha chiuso in testa alla classifica dei tempi la giornata di test al Montmelò, disputata ieri dai piloti della motoGp sul circuito spagnolo. Il pilota della Honda, che domenica, al Gp di Catalunya, ha chiuso la gara al secondo posto, alle spalle solo di Lorenzo, è salito in sella ad una Honda dal tota ...

Mercato NBA – Rudy Gay Non eserciterà la player option nel suo contratto : rinnovo o addio agli Spurs? : Rudy Gay non eserciterà la player option presente nel suo contratto: per l’ex Kings possibile la rifirma a cifre più alte o l’addio Momento di grande incertezza in casa Spurs. Messo per un po’ da parte il discorso Kawhi Leonard, grana principale per la franchigia texana, sembra incerto anche il futuro di Rudy Gay. L’ex Sacramento Kings, stando a quanto si legge su ESPN, non sembra voler esercitare la player option presente nel suo contratto. Con ...

Riforma costituzionale : l’Ungheria Non accetterà più migranti : L’Ungheria blinda sempre di più il suo Paese. Il Governo di Viktor Orban inserirà nella Costituzione il divieto di accoglienza

Balalaika – Belen nota il particolare hot dell’outfit di Ilary Blasi - la Rodriguez ‘smaschera’ la presentatrice : “Non hai gli slip” : Belen Rodriguez sottolinea in diretta a ‘Balalaika’ il particolare hot del vestito della collega Ilary Blasi: da che pulpito viene la predica! Belen Rodriguez ed Ilary Blasi sono le regine indiscusse della trasmissione Mediaset sui Mondiali di Russia 2018 ‘Balalaika‘. Le due prime donne sembrano andare d’accordo durante le puntate del programma di Canale 5, anche se una battutina birichina dell’argentina ...

Stadio Roma - Renzi : “Bonafede? Direi Malafede. Peccato Non venga a riferire alla Camera - una volta predicava trasparenza” : “Peccato che Bonafede, anzi Malafede, abbia detto che non verrà in Parlamento a rispondere sullo Stadio della Roma e su Lanzalone. Lui era uno di quelli che aveva iniziato la carriera con la web cam al comune di Firenze a chiedere trasparenza, varrebbe anche per lui”. Lo ha detto Matteo Renzi in una diretta video su Facebook. L'articolo Stadio Roma, Renzi: “Bonafede? Direi Malafede. Peccato non venga a riferire alla Camera, una ...