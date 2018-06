Nomadi | il dossier c' è già | sono lo 0 | 4% della popolazione

ilmattino

(Di martedì 19 giugno 2018) Circa 180mila le persone di origine rom e sinta risiedono in Italia, circa 5mila di questi in Campania, la terza regione per numero dietro Lombardia e Lazio. Quasi la metà del totale, il 43 per cento, ...