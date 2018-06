Nola | violenza sessuale su una bimba di 3 anni | 24enne ?in carcere

ilmattino

: Una violenza terribile su una bimba di soli tre anni, agghiacciante: - DonnaFanpage : Una violenza terribile su una bimba di soli tre anni, agghiacciante: - CerchiamoDenise : #Nola #Napoli Abusi su bimba di 3 anni, arrestato 24enne a Nola Nel Napoletano atti di violenza sessuale aggravata… - Simonasimo0 : ?@matteosalvinimi? la violenza di basso livello come vedi non ha colore o religione.. certezza della pena, senza di… -

(Di martedì 19 giugno 2018) Ha abusato di unadi tre. Per questo, un giovane di 24, è stato arrestato. Il givoane era in una casa insieme anche ad altre persone, poi rimasto solo in una stanza con la...