NoiPa pagamento stipendio Polizia Ultime notizie | oggi straordinario | premio produzione

ilsussidiario

: Noipa pagamento stipendio Polizia- Ultime notizie: domani emissione straordinaria FESI e una tantum - #Noipa… - zazoomblog : Noipa pagamento stipendio Polizia- Ultime notizie: domani emissione straordinaria FESI e una tantum - #Noipa… - Domenico_Marra : #Lavoro Noipa, pagamento stipendio Polizia/ Ultime notizie: domani emissione straordinaria FESI e una tantum - oggiscuola : NoiPa, comunicato ufficiale: tre emissioni di pagamento a giugno. Ecco le date e i dettagli -

(Di martedì 19 giugno 2018), 19 giugno 2018, è in programma emissione straordinaria FESI e una tantum, oltre a quella ordinaria. Lo comunica SIULP. Mentrele varie forze diattendono ildello” è utile sapere che per le Forze Armate, stando alle comunicazione del, non vi sarà alcun FESI (Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali) per il mese di giugno. Il cosiddetto “di” del 2017 infatti non sarà ancora disponibile nel cedolino di giugno, bensì dovrebbe essere disposto dal prossimo mese a causa di “ritardi burocratici”.