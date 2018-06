Nobunaga’s Ambition Taishi | Recensione | Trailer e Gameplay

Nobunaga’s Ambition : TAISHI disponibile da questa settimana : questa settimana, KOEI TECMO Europe è felice di annunciare l’arrivo di Nobunaga’s AMBITION: TAISHI – disponibile per PlayStation 4 e Steam. I giocatori possono creare la loro leggenda personale attraverso personaggi personalizzati o guidare un Signore della Guerra in un momento cruciale per servire, e alla fine rimpiazzare, una figura preferita della storia del Giappone! NOBUNAGA’S AMBITION disponibile da questa ...

Nobunaga’s Ambition TAISHI : Nuovi dettagli da Koei Tecmo : Koei Tecmo Europe ci parla dell’ampia gamma di strategie disponibili per i giocatori di Nobunaga’s AMBITION: TAISHI, fornendo tutti gli strumenti necessari per costruire il loro dominio e conquistare i loro nemici. L’ultimo capitolo della serie di grande strategia, che si concentra sulla cruciale Era degli Stati Combattenti, sarà disponibile dall’8 Giugno 2018 per PlayStation 4 e Steam – festeggiando ...