Nino Frassica La solidarietà come stile di vita Con il cuore nel nome di Francesco

CAVALLI DI BATTAGLIA - GIGI PROIETTI/ Terza puntata - ospiti e diretta : la comicità di Nino Frassica (Replica) : CAVALLI di BATTAGLIA, anticipazioni e ospiti Terza puntata 16 giugno: sul palco con GIGI PROIETTI, ci saranno Nino Frassica, Serena autieri, Gabriele Cirilli, Bonolis e Fabrizio Frizzi.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 21:31:00 GMT)

Messina - vip solidali per il Cirs : cresce la squadra di Nino Frassica : Successo per lo spettacoli degli avvocati per il Cirs di Messina Ci ha abituati con i «nanetti», le notizie di «Novella Bella», con la sua comicità surreale, facendoci sbellicare dalla risate qualsiasi cosa faccia ...

Anticipazioni Quelli che il Calcio - ospiti 22 aprile 2018 : Nino Frassica e Noemi : Cosa accadrà secondo le Anticipazioni a Quelli che il Calcio? Gli ospiti della puntata del 22 aprile 2018 sono davvero numerosi. Tanti vip saliranno sugli spalti per tiare per la loro squadra del cuore, altrettanti vip, invece, approderanno in studio. Fra di essi vi saranno: Nino Frassica e Martin Castrogiovanni che qualche mese fa ha condotto Tu si que vales su Canale 5 con Belen Rodriguez. L’angolo musicale? Luca e Paolo hanno chiamato ...

Don Matteo 12 ci sarà? Terence Hill e Nino Frassica : “La decisione finale spetta alla Rai” : Mancano pochi episodi al termine dell'undicesima stagione, e il pubblico è ansioso di scoprire se Don Matteo 12 ci sarà. Le puntate, attualmente in onda su Rai1, non hanno deluso le aspettative e il pubblico ha seguito con passione il nuovo capitolo della fiction, nonostante il pesante addio di Simone Montedoro e l'arrivo di nuovi personaggi che hanno saputo animare la storia. Merito di gran parte del successo va sicuramente ai due capitani ...