Neonata muore soffocata | ha ingerito un tappo di profumo

Neonata di 7 mesi ingerisce un tappo e muore a Milano : Tragico incidente a Milano, dove ieri mattina una Neonata di 7 mesi è morta dopo aver ingerito un piccolo tappo. La piccola è stata portata subito all’ospedale Buzzi, nella zona nord ovest della cità, ma non c’è stato nulla da fare. La Procura di Milano ha disposto l’autopsia e il pm di turno Maurizio Ascione ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Stando a quanto ricostruito al momento, la piccola, che aveva vicino il ...

Gaza - 61 palestinesi uccisi. E una Neonata muore per i gas lacrimogeni. Turchia espelle ambasciatore israeliano : Si aggrava il bilancio delle vittime negli scontri a Gaza esplosi in concomitanza con l'inaugurazione della nuova ambasciata Usa a Gerusalemme. È salito a 61 il numero dei manifestanti...

Selfie mortale sulle scale mobili : Neonata precipita e muore/ Video - mamma perde l'equilibrio per lo scatto : Selfie mortale sulle scale mobili: neonata precipita e muore, Video. mamma perde l'equilibrio per lo scatto e la figlia le sfugge dalle braccia. Fatale la caduta nel vuoto. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 19:35:00 GMT)

Modena - muore Neonata di meno di un mese/ Ultime notizie : vittima della “sindrome della morte in culla” : Modena, muore neonata di meno di un mese: vittima della “sindrome della morte in culla”. Le Ultime notizie: la piccola stava dormendo accanto alla madre quando è avvenuta la tragedia(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 10:24:00 GMT)

Parto d'urgenza - ma la Neonata non ce la fa a respirare e muore : CONEGLIANO - Il Parto prematuro e poi l'insufficienza respiratoria. Non ce l'ha fatta una neonata che è morta questa mattina all'ospedale di Conegliano (Treviso). A diffondere la...

