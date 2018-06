Nel mondo 68 - 5 milioni di persone in fuga : Nel 2017 il numero di persone costrette a fuggire nel mondo a causa di guerre, violenze e persecuzioni ha raggiunto un nuovo record per il quinto anno consecutivo. A renderlo noto è l'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, nel rapporto ...

Lutto Nel mondo del rap : XXXTentacion freddato da un sicario mentre si trovava in permesso dai domiciliari : Secondo quanto riportato da Tmz.com s'è trattato di un vero e proprio agguato, quello subito da XXXTentacion, rapper 20enne originario di Plantation, cittadina nel Sud dela Florida. Il ragazzo dal ...

Migranti - rapporto Unhcr : nel 2017 68 - 5 milioni di sfollati Nel mondo - : Il numero di persone costrette a lasciare le loro case a causa di guerre, violenze, persecuzioni ha segnato un nuovo record per il quinto anno consecutivo. La cifra, spiega l'agenzia delle Nazioni ...

Casi di doping anche Nel mondo degli eSport. Ecco i provvedimenti - : Basta leggere alcune dichiarazioni di Kory Friesen, player canadese di Counter Strike: Global Offensive per rendersi conto che il mondo degli eSport ha un serio problema col doping già da tempo. È ...

Riders - Di Maio : fiducioso su soluzione che farà da apripista in Italia e Nel mondo - : "Oggi ho incontrato i rappresentanti di alcune aziende digitali che si occupano della consegna di cibo nelle nostre città: Foodora, Uber Eats, Just Eat, Deliveroo, Glovo, Domino's Pizza, Mooveda e ...

Ricchezza in crescita Nel mondo - soprattutto se sei già miliardario : Sono proprio i magnati americani ad indirizzare l'economia mondiale in maniera più influente, dal momento che detengono quote di aziende per il 61% del loro patrimonio, al contrario dei "colleghi" ...

Solstizio d'estate - cos'è e come si festeggia Nel mondo - : Il fenomeno astronomico cade il 21 giugno: è il giorno "più lungo" dell'anno. Un momento da sempre legato a riti esoterici e antiche tradizioni. Ecco tutto quello che c'è da sapere

Viaggi & Turismo - Nel cuore verde del mondo : un’esperienza unica per conoscere da vicino gli indigeni Xixuaù : Un ambiente naturale unico che in un solo ettaro conserva dalle 40 alle 300 specie di alberi; la foresta Amazzonica, estesa per 6,7 milioni di chilometri quadrati, rappresenta senza dubbio il polmone naturale del pianeta, uno dei luoghi con il patrimonio naturale tra i più ricchi in biodiversità, ospitando il 10% di tutte le specie animali e vegetali conosciute al mondo. Lo scorso 6 giugno 2018, nella giornata mondiale dell’ambiente, 581.000 ...

Made in Italy - Coldiretti : record di cibo italiani Nel mondo - ma c’è il rischio dazi : E’ record storico per il Made in Italy agroalimentare nel mondo con le esportazioni che fanno registrare un incremento del 4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi al commercio estero nel primo quadrimestre 2018. Si tratta di un ottimo risultato proprio nell’anno del cibo italiano nel mondo che – sottolinea la Coldiretti – conferma le potenzialità del Made in Italy ...

Gravidanze indesiderate : 15 milioni ogni anno Nel mondo - si possono prevenire con una corretta cultura contraccettiva : Si è concluso giovedì 14 giugno, a Milano, il Congresso nazionale SIC-Società Italiana della Contraccezione, giunto alla 10a edizione. L’appuntamento, aperto a ginecologi, endocrinologi, urologi, medici di medicina generale e ostetriche, è stata l’occasione per avere una panoramica e affrontare i nodi ancora irrisolti su contraccezione, sessualità, salute e benessere della donna. Il primo scenario a emergere è stato definito “Paradosso ...

Fusione Car2go-DriveNow. Quando l'unione fa la forza anche Nel mondo del car sharing : ROMA - Scacco alla concorrenza in tre mosse. Daimler e Bmw hanno ufficializzato la decisione di voler procedere alla Fusione delle società di car sharing Car2go e DriveNow. In gennaio, prima...

FESTA DEL PAPÀ : QUANDO SI CELEBRA IN ITALIA?/ Data e storia : festa oggi in America - Nel resto del mondo? : festa del PAPÀ: QUANDO si festeggia in ITALIA? La Data esatta e la storia di questa festività che oggi ricorre negli Stati Uniti. Auguri a tutti i PAPÀ Americani!(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 22:20:00 GMT)