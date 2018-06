Nel governo non c' è un caso rom O | quantomeno | è rientrato

Salvini assente al primo incontro Vaticano-governo. Imbarazzo Nella Santa Sede per l'uscita a TeleLombardia : Questa sera c'è stato il primo`incontro´ tra il "Vaticano" e il nuovo governo e i nuovi rappresentanti istituzionali italiane. In occasione del ricevimento alla Nunziatura della Santa Sede in Italia, in via Po, in onore del quinto anno di pontificato di Papa Francesco.Si tratta di un appuntamento tradizionale che quest'anno è caduto con la presenza di un nuovo esecutivo. Sono state invitate tutte le più alte cariche ...

Rifiuti - appello al Governo : "Mille bimbi con tumori Nella Terra dei fuochi" : Vivere in un ambiente contaminato comporta un aumento di tumori maligni del 9% tra 0 e 24 anni. A illustrare questi dati è stato Ivano Iavarone, primo ricercatore Iss e direttore del centro collaborativo...

Reddito di cittadinanza - Martina : “Conte ha chiesto a Merkel risorse dell’Unione europea - governo naviga Nel buio” : “Ieri il premier Conte nel bilaterale con la cancelliera tedesca Merkel sembra abbia chiesto risorse dell’Unione europea per finanziare il Reddito di cittadinanza. È la prova provata che il governo su questo tema naviga al buio”. A dirlo è il segretario reggente del Pd Maurizio Martina durante una conferenza stampa a Montecitorio, per presentare una proposta di legge Dem per potenziare ed estendere il Reddito di inclusione. ...

Ungheria - Orban risponde a Fico 'Stop accoglienza in Costituzione' Empasse Nel governo giallo-verde : L'Ungheria non accoglierà migranti economici e non lo farà neppure in futuro, neppure se a volerlo sarà lo stesso governo. Il presidente Viktor Orban ha infatti deciso di inserire in Costituzione un divieto assoluto di accoglienza per i migranti economici illegali, quelle persone cioè che entrano nel Paese non perché in fuga da una guerra, ma in cerca di condizioni di vita migliori Segui su ...

Governo Conte alla prova Ue : Nel DEF si chiede rinvio pareggio : La risoluzione è un banco di prova molto importante per il nuovo Governo Conte e per il neo ministro dell'economia Giovanni Tria che giovedì e venerdì sarà impegnato nel suo primo Ecofin e sarà letta ...

DEF - al via i lavori del nuovo Governo : la discussione entra Nel vivo : E' entrata nel vivo la discussione generale in Senato sul Documento di Economia e Finanza , DEF, con l'intervento in Aula del relatore Alberto Bagnai , Lega,

Rom - è scontro Nel governo - Conte : "Salvini ha esagerato" : Il censimento dei rom annunciato da Matteo Salvini spacca per la prima volta il governo gialloverde e le due anime che lo compongono. "Non è nostra intenzione schedare o prendere le impronte digitali a nessuno", ha precisato immediatamente il ministro dell'Interno e vicepremier, "Il nostro obiettivo è una ricognizione della situazione dei campi rom. Intendiamo tutelare prima di tutto migliaia di bambini ai quali non è permesso frequentare la ...

Brennero : tunNel non cambia con governo : ANSA, - TRENTO, 18 GIU - "La galleria di base del Brennero è oggetto di un trattato, quindi non è che la decisione di farla o meno cambi a seconda del governo". Questa la premessa dell'intervento del ...

DIETRO LE QUINTE/ Il governo Conte rischia di finire come Berlusconi Nel '94 : Il governo guidato da Giuseppe Conte è come un aereo in fase di decollo. La più delicata. Ci sono tre fronti aperti infatti che potrebbero mettere a rischio l'esecutivo. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 06:00:00 GMT)governo & INCHIESTE/ I migranti proteggono Salvini dai pm (che affossano Di Maio), di A. FannaSPILLO/ Davigo vs "colletti bianchi": M5s, il primo amore (le manette) non si scorda mai…, di M. Ferrario

Germania - tensioni Nel governo sui migranti. Merkel 'No respingimenti' : ... è incentrata sul tema immigrazione: oggetto del contendere è la decisione di domenica di Merkel di bloccare un maxi-progetto di riforma della politica di asilo in 63 punti presentato da Seehofer. Il ...

Governo - la gaffe del neosottosegretario alla Salute Fugatti (Lega) Nel 2015 : scambiò centro culturale per ospedale : Correva l’anno 2015 e il neo-sottosegretario leghista alla Salute, Maurizio Fugatti, all’epoca consigliere provinciale a Trento, noto per la sua massiva produzione di interrogazioni e per le sue battaglie contro le moschee e il “gender” nelle scuole, allietò le cronache locali con la sua 481esima interpellanza al Consiglio Provinciale su un grottesco malinteso. Successe che il direttore artistico del Teatro Stabile di ...

Governo - il neosottosegretario alla Salute Fugatti (Lega) e la sua gaffe Nel 2015 : scambiò un centro culturale per un ospedale : Correva l’anno 2015 e il neo-sottosegretario leghista alla Salute, Maurizio Fugatti, all’epoca consigliere provinciale a Trento, noto per la sua massiva produzione di interrogazioni e per le sue battaglie contro le moschee e il “gender” nelle scuole, allietò le cronache locali con la sua 481esima interpellanza al Consiglio Provinciale su un grottesco malinteso. Successe che il direttore artistico del Teatro Stabile di ...

Migranti - il Pd contro Salvini e il governo : 'Abominevole quanto accade Nel Mediterraneo' : Essere forti con i deboli nel Mediterraneo e deboli con i forti a Bruxelles, assecondando come si è fatto troppe volte le posizioni più conservatrici e contrarie a qualsiasi effettiva politica ...

Germania - tensioni Nel governo per la crisi dei migranti : ... 'falco' della Csu bavarese, minaccia apertamente Angela Merkel di procedere ad una decisione da solo, una cosiddetta decisione del ministro, sulla politica dei migranti, in assenza di un compromesso ...