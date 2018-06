Negli Usa si fuma sempre meno | percentuale adulti scende 14%

Ivana Trump e la lotta contro l’obesità Negli Usa : “L’unica debolezza di Donald era il Big Mac” : l’obesità è un’emergenza in America, e lo sta diventando anche in Italia. Perciò Ivana Trump, prima moglie del presidente degli Stati Uniti, ha deciso di allearsi con il nutrizionista italiano Gianluca Mech allo scopo di combatterla. Lo faranno promuovendo negli Usa la «Italiano Diet», che in sostanza consente di perdere peso senza rinunciare al gu...

Migranti - il pianto disperato dei bimbi separati dai genitori Negli Usa. Un deputato : «Ho visto gabbie piene di bambini» : «Ho visto gabbie piene di bambini. Non è nient'altro che una prigione». Peter Welch, deputato del Vermont, è uno dei parlamentari americani che ha visitato la struttura...

ATTENTATO BOKO HARAM/ E sparatoria Negli Usa : solo la Chiesa può convertire barbari e assassini : Due notizie, da due diverse parti del mondo. La prima arriva da Damboa, nord-est della Nigeria. La seconda da Trenton, New Jersey (Usa). ROBERTO PERSICO(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 06:08:00 GMT)INCENDIO MESSINA/ Francesco, 13 anni, muore per salvare il fratellino: il bene vale più della vita, di L. D'IncalciDIARIO USA/ Squadre di football contro l'inno per colpire Trump, ma così perdono tutti, di R. Maniscalco

Peste bubbonica - primo caso Negli Usa dopo 20 anni : È tornata la pesce bubbonica. A essere stato contagiato è un ragazzino dell'Idaho, negli Stati Uniti. Si tratta del primo caso in oltre due decenni secondo i funzionari della Sanità, si legge sull'Indipendent. Christine Myron, portavoce del Dipartimento sanitario del Distretto centrale, ha fatto sapere che il bambino, il cui nome non è stato reso pubblico, è tornato a casa e "sta meglio" dopo essere stato trattato con antibiotici in ...

Petrolio - sale ancora il numero di pozzi attivi Negli USA : Teleborsa, - Continuano a crescere i pozzi di Petrolio attivi negli Stati Uniti. Baker Hughes segnala che questa settimana le trivelle attive per l'estrazione di oro nero sono cresciute di 1 unità a ...

Il moralista "Dibba". Va a spasso Negli Usa a spese di Berlusconi : Certo, non sarà il massimo della simpatia, ma almeno, va riconosciuto, Alessandro Di Battista è un vero signore. "Il modo in cui io campo con la mia famiglia sono cazzi miei, non so se sia chiaro, sono cazzi miei e soltanto miei il modo in cui mi guadagno da vivere". Non vogliamo fare i bigotti, le parolacce le diciamo tutti, ma almeno, caro "Dibba", ci risparmi le sue lezioncine di morale oltreoceano.La dolcissima fidanzata Sahra, dimostrando ...

Donald Trump - nuovo successo diplomatico : Negli Usa - con Canada e Messico - i Mondiali di calcio 2016 : ... e dopo il voto ha twittato la sua soddisfazione: 'Gli USA, con Messico e Canada, hanno appena avuto la Coppa del Mondo di calcio. Congratulazioni, e' stato un grande e duro lavoro!'.

Fifa - i mondiali di calcio del 2026 si svolgeranno Negli Usa - in Canada e in Messico : I mondiali di calcio del 2026 si svolgeranno in Stati Uniti,Canada e Messico. Lo ha stabilito la Fifa, con una votazione in cui la candidatura americana ha ricevuto 134 voti contro i 65 dei marocchini ...

Vaccini : Negli Usa aumentano le ‘esenzioni non mediche’ - l’arma dei no vax : aumentano i ‘no’ alle vaccinazioni infantili dovute a motivi non medici in alcune aree degli Stati Uniti, e con essi il rischio di epidemie prevenibili, sostengono Peter Hotez, Melissa Nolan, Jackie Nolan e Ashish Damania, esperti della National School of Tropical Medicine del Baylor College of Medicine e del Texas Children’s Hospital Center for Vaccine Development, in un articolo su ‘Plos Medicine’. Diciotto Stati ...

Prende fuoco un Samsung Galaxy - macchina distrutta Negli Usa : il video : Finiscono immischiati ancora una volta in un caso di incendio i Samsung Galaxy: gli esemplari tirati in ballo in quest'ultimo caso sono due, S8 e S4. Finora non è stato possibile risalire a quale modello sia attribuibile la causa del disastro verificatosi qualche giorno fa negli USA, e di cui vi riportiamo anche il video a fine articolo. L'episodio ha avuto luogo in un'auto, che ha preso improvvisamente fuoco a partire da una scintilla ...

Le opere di Gianni Brusamolino sono in mostra Negli spazi del Duomo di Massa : Energenesi è sinergia tra arte e scienza e data la complessità del tema suggerisco di osservare l'opera nel silenzio, se possibile, evitando di porsi domande, lasciando il proprio animo acriticamente ...

Trump invita Conte Negli Usa G7 - colloquio privato in Canada Nasce l'asse Stati Uniti-Italia. VIDEO : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente Usa Donald Trump, al termine della prima giornata del G7 in Canada, hanno avuto l'occasione di un colloquio privato. Nel corso dell'incontro, avvenuto quando in Italia era notte, secondo quanto riferiscono fonti della delegazione italiana, Trump ha rivolto a Conte l'invito informale per un nuovo incontro alla Casa Bianca Segui su affaritaliani.it