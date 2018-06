Nazionale | le esilaranti scuse di Ventura dopo il flop azzurro | da Insigne a Balotelli

sportfair

(Di martedì 19 giugno 2018) Gian Pierocontinua a far parlare di sèil clamorosoche ha portato alla mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale russo L’ex Ct dellaitaliana, Gian Piero, è tornato a parlare della sua disastrosa esperienza azzurra, culminata con la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. All’interno della lunga intervista alla Gazzetta dello sport, vi sono stralci nei qualilamenta il mancato supporto da parte della Federazione, probabilmente giustamente, ma le scusanti in merito alle proprie scelte lasciano davvero basiti. “Avevo ereditato l’Italia più anziana degli ultimi 50 anni e la stavo svecchiando con l’inserimento massiccio di giovani: ho fatto esordire 14 giocatori nuovi. Se ci fossimo qualificati questi giovani sarebbero stati inseriti nella lista per il Mondiale dove continuo a credere che l’Italia ...