Nave della Guardia Costiera con 522 migranti bloccata al largo Siamo in attesa di

Nave della Guardia Costiera con 522 naufraghi a bordo attende da giorni un ‘porto sicuro’ : Peri 42 migranti salvato dalla Nave americana Trenton l'odissea non è finita. I naufraghi sono stati recuperati dalla Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana: in tutto sono 522 le persone a bordo, stremate dopo giorni di navigazione nei pressi di Malta. Si attende la decisione del ministro degli Interni Matteo Salvini.Continua a leggere

L'Aquarius è a Valencia - finisce la traversata disperata della Nave che l'Italia non ha voluto : Niente di diverso da quello che in Sicilia e in Calabria gli operatori ascoltano da quasi un decennio, ma oggi il mondo ha gli occhi puntati qui. Normalissima era, per esempio, la vita di David un ...

Spagna - arrivati a Valencia i migranti della Nave Aquarius : Le operazioni di attracco sono state accompagnate da un lungo applauso a bordo della Dattilo. Al molo 1 del porto di Valencia sono stati allestiti due grandi tendoni della Croce Rossa , dove verranno ...

A Reggio Calabria Nave militare con 46 migranti/ E’ sbarcata la Protector della marina inglese : A Reggio Calabria nave militare con 46 migranti. E’ sbarcata questa mattina la Protector della marina inglese, con a bordo profughi provenienti dall'Iraq e dal Pakistan(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 14:57:00 GMT)

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 3 fake news e spiega com’è andata veramente la vicenda della Nave Aquarius : E’ vero che siamo un paese governato da gente stomachevole e vomitevole come ci ha insegnato l’autorevole presidente francese Emmanuel Macron dopo il caso Aquarius? E’ vero che questo governo è il primo senza inquisiti, ministri, viceministri e sottosegretari? E’ vero che dopo l’ennesima retata per lo scandalo dello stadio della Roma ci dobbiamo rassegnare al fatto che tutti i partiti sono uguali e che siamo ...

Migranti - attesi in Italia i 42 soccorsi da Nave della Marina Usa : Migranti, attesi in Italia i 42 soccorsi da nave della Marina Usa I superstiti al naufragio di martedì scorso di fronte alla Libia sbarcheranno nel nostro Paese probabilmente domenica. Toninelli: "La Guardia costiera sta andando a recuperare circa 500 naufraghi nel mare libico" Parole chiave: ...

Migranti - è al largo della Libia la Nave Usa che ha lasciato in mare 12 cadaveri : Dov'è finita la nave Trenton della Us Navy americana, con i 41 superstiti del naufragio avvenuto martedì mattina, che ha causato almeno 12 morti lasciati andare alla deriva dai marinai americani? Non ...

Migranti - è al largo della Libia la Nave Usa che ha lasciato in mare 12 cadaveri : Partita la richiesta all'Italia di coordinare i soccorsi. Salvini aveva detto: "Stiamo lavorando, il problema non sono i 40 profughi a bordo". Smentita la notizia di uno sbarco ad Augusta nelle prossime ore

Il GrlS Marche si esprime sulla vicenda della Nave Aquarius : Quella politica europea che fino ad ora ha visto solo affrontare problemi economici e non quelli dei diritti. La decisione della Spagna di accogliere la nave Aquarius può essere vista come un gesto ...

Aquarius - così i 629 migranti sono arrivati su Nave della ong. Ecco la ricostruzione : Sulla nave Aquarius della ong Sos Mediterranee, ora diretta in Spagna dopo la decisione del governo italiano di non autorizzare lo sbarco, i 629 migranti ci sono arrivati nel corso di sei operazioni in mare: “Due di salvataggio e quattro trasbordi tra sabato 9 e domenica 10 giugno” spiega Marco Bertotto, responsabile Advocacy & Public Awareness di Medici senza frontiere. I primi passeggeri a salire a bordo sono state le 229 ...

La storia della Nave Aquarius e i nuovi equilibri europei : Domenica 10 Luglio il ministro dell’ interno Salvini twittava: “Da oggi anche l’Italia comincia a dire No al traffico di esseri umani, No al business dell’immigrazione clandestina. Il mio obiettivo è garantire una vita serena a questi ragazzi in Africa e ai nostri figli in Italia”, seguiva poi la chiusura dei porti Italiani allo sbarco di navi trasportanti migranti. L’effetto principale di questa ...

Aquarius - la Nave in direzione Valencia tra forte vento e mal di mare : “È un viaggio della speranza” : “Le persone a bordo sono state portate all’interno della nave per via del forte vento e delle onde lunghe costantemente oltre i tre metri”. A raccontare il viaggio dell’Aquarius in direzione Valencia è il soccorritore Alessandro Porro. “Diversi migranti hanno sofferto il mal di mare. È il quinto giorno di navigazione e si è trasformato in un viaggio della speranza”. L'articolo Aquarius, la nave in direzione ...

Nave militare Usa salva 41 migranti al largo della Libia - recuperati 12 cadaveri : Un Nave militare americana, la Trenton, avrebbe messo in salvo 41 migranti al largo della Libia e recuperato dodici cadaveri in mare. La Trenton avrebbe poi contattato Seawatch, la Nave della ong ...