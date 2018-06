Musica | rapper XXXTentacion ucciso in Florida

Morto il rapper XXXTentacion : ucciso in Florida da colpi d'arma da fuoco - Musica - Spettacoli : 'Muoiono tutti nei loro incubi', Everybody dies in their nightmares, si intitolava uno dei primi successi di XXXTentacion. L'incubo è diventato realtà nel pomeriggio di lunedì 18 giugno, quando il ...