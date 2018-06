romadailynews

: Venti mezzi Ama depredati e danneggiati, temporaneamente inutilizzabili per i servizi previsti in alcune aree del V… - Roma : Venti mezzi Ama depredati e danneggiati, temporaneamente inutilizzabili per i servizi previsti in alcune aree del V… - roma_e_roma : RT @romadailynews: Municipio X: Notte bianca dello #sport, il programma: L'appuntamento e' per sabato 23… - romadailynews : Municipio X: Notte bianca dello #sport, il programma: L'appuntamento e' per sabato 23… -

(Di martedì 19 giugno 2018) Roma – Seconda edizione dellache coinvolge l’intera Capitale. E, per quanto riguarda ilX, riguarda l’area del Porto Turistico di Roma. L’appuntamento e’ per sabato 23 giugno. E le iniziativeive si snoderanno già a partire dalle 16 e si concluderanno in tarda serata. Il territorio lidense si avvarrà, in questa occasione, della collaborazione del Gruppoivo Fiamme Azzurre. Del quale fanno parte campioni del calibro di Aldo Montano, Giusy Versace, Clemente Russo, Antonio Esposito, Oney Tapia e molti altri. Per un elenco di adesioni ancora in corso. E saranno proprio loro, gli atleti più rappresentativi di ogni disciplina a coinvolgere ragazzi e non. In una kermesse che tende alla promozionein generale, inteso come occasione di aggregazione, praticaiva all’insegna delle regole. Il ...