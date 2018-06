Municipio X | Festa della musica | gli appuntamenti

romadailynews

(Di martedì 19 giugno 2018) Roma – Lasi terrà giovedì 21 giugno, con il patrocinio di Roma Capitale. A partire dalle 16 e fino alle 24, laraggiungerà i cortili, le strade più conosciute, gli angoli più inaspettati per una kermesse che saluta l’arrivo dell’estate. Tutti sono invitati a suonare, cantare e partecipare con modalità semplici. Amatori e professionisti. Ognuno potrà prendere il proprio strumento o scegliere il proprio repertorio preferito e farespontaneamente. Lanasce per suonare in pubblico con il pubblico, e per fare delle strade, dei quartieri,città intera un luogo di cittadinanza partecipata. NelX sono tre le location individuate, dal centro all’entroterra. Concerto di pianoforte Dalle 19 alle 21, Pianosolo con Luca Mazzillo, Concerto di pianoforte. Al Giardino esternoLibreria Samarcanda (Via G. ...