Moscovici | Ue non si lasci sola l' Italia

Moscovici : "Ue non lasci sola l'Italia" : 10.36 "Il messaggio che soggiace dietro al gesto di Salvini va ascoltato: gli Stati membri non possono lasciare l'Italia da sola dinnanzi alla crisi migratoria". Così il commissario Ue agli Affari Economici,Moscovici,in conferenza. Ma Moscovici sottolinea comunque:"A mio avviso il messaggio di Salvini non è quello giusto. Preferire il ripiegamento su se stessi rispetto all'apertura al mondo significa voltare le spalle alla tradizione di ...

"L'Europa è un partner - non un avversario". Dopo Juncker - anche Moscovici tende la mano all'Italia : Il clima che ha accompagnato la nascita del governo "giallo-blu" di M5s e Lega è stato avvelenato da numerose polemiche, non sempre basate sui fatti. È stato ad esempio vittima di un fraintendimento il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, le cui parole sugli italiani che dovrebbero "lavorare di più ed essere meno corrotti" erano state mal riportate. Parzialmente fraintese ma ...

Moscovici : destino dell'Italia si decide a Roma non a Bruxelles : Roma, 3 giu. , askanews, - "Rifiuto completamente qualsiasi idea che Bruxelles imporrà qualcosa a Roma. Le cose si decidono a Roma ed il destino degli italiani viene deciso a Roma". Lo ha affermato il ...

Pierre Moscovici a Mezz'ora in più : "Le decisioni si prendono a Roma e non a Bruxelles" : "Bisogna rispettare le democrazie: le decisioni si prendono a Roma, non sui mercati o a Bruxelles. È a Roma che si decide la politica italiana. Ora lavoreremo insieme a un Paese che è essenziale per l'Unione europea". Intervistato da Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, su Rai 3, il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, lancia un segnale positivo nei confronti del nuovo governo italiano."Il mio ...

Moscovici - non speculare su Italia : ANSA, - BRUXELLES, 31 MAG - Sull'economia Italiana "ci sono voci infondate e inopportune", al contrario "l'Italia emerge da un lungo periodo di crisi" con "miglioramenti reali", quindi "bisogna concentrarsi su questi fatti piuttosto ...

Governo - Moscovici : debito Italia preoccupa - su Savona non esprimo preferenze : ... attivo e fedele al suo ruolo fondatore in Europa: 'la sua storia e l'interesse', ha detto ancora il commissario europeo all'Economia.

Web Tax.Moscovici - oggi non c'è consenso : ANSA, - SOFIA, 28 APR - Sulla web tax "è ovvio che non c'è consenso oggi", perché come accadde per tutte le proposte che riguardano il fisco, "non c'è mai consenso all'inizio", ma "anche gli scettici ...

Moscovici : Frenata cresita non preoccupa - nuove stime il 3 maggio : Roma, 27 apr. , askanews, La Commissione europea pubblicherà le sue nuove previsioni economiche su area euro e Ue, le 'previsioni di primavera', il 3 maggio prossimo. 'Ovviamente non vi posso ...