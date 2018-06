Moscovici Salvini sbaglia su migranti Ultime notizie | commissario Ue

Moscovici (Ue) : "Salvini sbaglia - ma Italia va ascoltata" : Il ritornello è, più o meno, sempre lo stesso: l'Italia ha sbagliato con l'Aquarius, ma non va lasciata sola ad accogliere i migranti. A ribadirlo oggi è stato il Commissario Ue Pierre Moscovici che, rispondendo a domande specifiche sulle scelte del governo Italiano e, in particolare, del nuovo ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha detto che capisce che l'Italia si attenda solidarietà da parte dei vicini, "solidarietà economica e anche sui ...

Migranti - Moscovici : «Salvini sbaglia». Tusk : piattaforme di sbarco fuori dalla Ue : L’Europa risponde, tramite il commissario Ue agli affari economici e monetari, Pierre Moscovici, alla posizione del ministro dell’Interno italiano sul tema Migranti. «Anche se interferire negli affari interni di un Paese, commentare questa o quell'altra dichiarazione scioccante o raggelante, può essere una tentazione a cui è estremamente difficile resistere, resisterò con tutte le forze». Intanto, è in arrivo a Pozzallo nave Diciotti della ...

Migranti - Moscovici : «Salvini sbaglia - ma l'Italia non va lasciata sola» : L'Europa risponde, tramite il commissario Ue agli affari economici e monetari, Pierre Moscovici, alla posizione del ministro dell'Interno italiano sul tema Migranti. «Anche se interferire negli affari ...

Migranti - Moscovici : «Salvini sbaglia - ma l’Italia non va lasciata sola» : L’Europa risponde, tramite il commissario Ue agli affari economici e monetari, Pierre Moscovici, alla posizione del ministro dell’Interno italiano sul tema Migranti. «Anche se interferire negli affari interni di un Paese, commentare questa o quell'altra dichiarazione scioccante o raggelante, può essere una tentazione a cui è estremamente difficile resistere, resisterò con tutte le forze. Preferire il ripiegamento su se stessi rispetto ...

Caso rom - Moscovici a Salvini : 'Frasi raggelanti - si rispetti lo stato di diritto' : Il giorno dopo l'annuncio di Salvini a proposito del censimento per i rom , la polemica politica non si placa e interviene anche l'Europa. 'Anche se interferire negli affari interni di un Paese, commentare questa o quell'altra dichiarazione scioccante o raggelante, può essere una ...

Rom e migranti - Moscovici a Salvini : «Rispetti lo stato di diritto o l'Ue farà valere le sue regole» : «Il messaggio di Matteo Salvini non è quello giusto: preferire il ripiegamento su se stessi rispetto all'apertura al mondo significa voltare le spalle alla tradizione di ospitalità iscritta nei valori della nostra storia». Ormai in Europa non si parla quasi d'altro: anche il commissario Ue agli affari economici e ...

Rom - Moscovici : Salvini?C'è Stato Diritto : 11.24 "La Commissione Ue eserciterà le sue competenze con le regole di cui dispone. Ci sone regole in materia economica e finanziaria,ma anche per lo Stato di Diritto. Sono regole comuni e vanno rispettate da tutti". Così il commissario Ue, Moscovici, alle domanda dei cronisti sulle parole di Salvini sui Rom. In precedenza:"Anche se interferire negli affari interni di un Paese, commentare questa o quell'altra dichiarazione scioccante o ...

Caso rom - Moscovici a Salvini : «Frasi raggelanti - si rispetti lo stato di diritto» : Il commissario Ue risponde al ministro dell’Interno: «Difficile resistere alla tentazione di interferire negli affari interni di un Paese»

Moscovici - Salvini sbaglia ma non si lasci sola Italia : Preferire il ripiegamento su se stessi rispetto all'apertura al mondo significa voltare le spalle alla tradizione di ospitalità iscritta nei valori della nostra storia. Ma non sono qui per fare ...

Rom - Moscovici a Salvini : “Rispettare lo stato di diritto. Sono regole comuni e l’Ue fa di tutto per farle rispettare” : “Anche se interferire negli affari interni di un Paese, commentare questa o quell’altra dichiarazione scioccante o raggelante, può essere una tentazione a cui è estremamente difficile resistere, resisterò con tutte le forze. Dico che la commissione Ue eserciterà le sue competenze con le regole di cui dispone. Ci Sono regole in materia economica e finanziaria ma anche per quanto riguarda lo stato di diritto. Sono le nostre regole ...

Caso rom - Moscovici a Salvini : “Dichiarazioni raggelanti - bisogna rispettare lo stato di diritto” : Il giorno dopo l’annuncio di Salvini a proposito del censimento per i rom, la polemica politica non si placa e interviene anche l’Europa. «Anche se interferire negli affari interni di un Paese, commentare questa o quell’altra dichiarazione scioccante o raggelante, può essere una tentazione a cui è estremamente difficile resistere, resisterò con tu...