Morto bimbo 6 anni | sospeso il medico Cassazione | “si è ostinato a curare con medicina

Pisa - bimbo Morto cadendo dalle braccia del padre : indagati 10 medici : La Procura ha iscritto sul registro degli indagati tutti i medici che hanno avuto a che fare con il monitoraggio e le cure del bambino di due mesi morto la mattina del 27 maggio scorso. Il neonato era stato ricoverato nell’ospedale della città toscana in seguito al trauma che aveva riportato cadendo dalle braccia di suo padre, anche lui indagato.Continua a leggere

Bimbo Morto dopo una caduta dalle braccia del papà : 10 medici indagati : Dieci medici sono stati iscritti dalla Procura di Pisa nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla

Tre giorni di febbre alta e convulsioni - Morto bimbo di 2 anni : I medici pensano a una leucemia fulminante. Un bambino di due anni, residente a Mortara (Pavia), in Lomellina, è morto al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia dove era stato...

Vicenza - bimbo di tre anni trovato Morto dai genitori nel lettino : aperta un’inchiesta : Un bimbo di 3 anni è stato trovato cadavere nel suo lettino dai genitori che erano andati a svegliarlo per fare colazione con lui. Il piccolo soffriva di una disfunzione cardiaca ed è probabile si tratti di morte bianca, ma è stata tuttavia avviata un'inchiesta per chiarire le cause di quanto accaduto.Continua a leggere

MIRANDOLA - BIMBO 11ENNE SCOMPARSO : ZII "SIAMO DISPERATI"/ Modena - ultime notizie "il papà è Morto tre mesi fa" : Bambino di 11 anni SCOMPARSO a MIRANDOLA. ultime notizie Modena, zii disperati: ricerche in corso, 'il papà è morto tre mesi fa'.

Cuneo - scende dallo scuolabus e viene travolto : Morto bimbo di 6 anni : Il drammatico incidente nel pomeriggio di mercoledì a Cavallermaggiore, nella provincia di Cuneo. Sceso dallo scuolabus il bambino avrebbe attraversato la strada senza accorgersi di un’auto, una Bmw Serie 3, che arrivava dalla parte opposta. Il conducente dell'auto non ha potuto evitare l'impatto.Continua a leggere

Bimbo Morto soffocato - accertamenti Ris : ANSA, - MODENA, 21 MAG - accertamenti irripetibili saranno eseguiti dai carabinieri del Ris di Parma sull'auto della madre di Nicolas, il bambino di 4 anni morto presumibilmente per soffocamento ad ...

Davide non ce l'ha fatta : Morto dopo 5 giorni di lotta il bimbo soffocato da un pezzetto di wurstel : È durata fino a ieri la speranza di salvare il piccolo Davide, quasi quattro anni, che la sera del 10 maggio scorso è stato tradito da un boccone, un pezzetto di wurstel finito per...

Bimbo Morto soffocato dal giocattolo - dubbi sulla versione della madre : 'Ferite non compatibili e pupazzo integro' : Pomeriggio Cinque continua ad occuparsi del caso del piccolo Nicolas , il bambino di 4 anni morto presumibilmente dopo essere rimasto soffocato dal pezzo di un giocattolo con cui si stava divertendo. ...

Baby arrampicatore Morto : 2 anni all’istruttore/ Tito Traversa - il bimbo prodigio 12enne - morì nel 2013 : Baby arrampicatore morto: 2 anni all’istruttore. Tito Traversa, il bimbo prodigio 12enne, morì nel 2013 dopo un'ascensione in Francia, precisamente a Orpierre(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 15:36:00 GMT)

Normandia - «Mi sa che papà è Morto» : bimbo di 5 anni chiama i soccorsi e salva il padre in coma : Un bambino di 5 anni è riuscito a chiamare i soccorsi per telefono e a guidare un'ambulanza fino alla sua casa, salvando li padre che era caduto in stato di incoscienza in coma diabetico....