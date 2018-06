Morte Noemi Carrozza | l’autopsia non lascia spazio a dubbi | è stato omicidio stradale

Roma - la Morte di Noemi - stella del nuoto sincronizzato : si indaga per omicidio stradale : Le condizioni disastrate della via Cristoforo Colombo, dall'asfalto costellato di voragini e dalle carreggiate dissestate da radici e invase dai rami. Oppure un malore o ancora l'urto con un altro ...

Morte Noemi Carrozza - andranno in procura gli atti delle indagini - : Gli inquirenti procedono con accertamenti sull'asfalto , in alcuni tratti rialzato a causa delle radici degli alberi, , testimonianze e perizie sullo scooter per chiarire le cause dell'incidente che ...

Roma - la Morte di Noemi - stella del nuoto sincronizzato : colpa dell'asfalto : Noemi danzava in piscina ed era come se volteggiasse in aria. 'Solo tu sai nuotare sopra l'acqua', le dicevano. Mai uno schizzo. La superficie piatta e le sue gambe a disegnare geometrie seguendo il ...