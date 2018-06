Mondiali Russia 2018 | il pronostico di Mancini | indicazioni anche sul talento Golovin

calcioweb.eu

: #Mondiale2018 Finita la partita #ColombiaGiappone Vittoria storica per il #Giappone 1 - 2 #COLJPN ???????? #worldcup ?… - repubblica : #Mondiale2018 Finita la partita #ColombiaGiappone Vittoria storica per il #Giappone 1 - 2 #COLJPN ???????? #worldcup ?… - Pontifex_it : Invio un cordiale saluto ai giocatori e a quanti seguiranno i Campionati Mondiali di Calcio, che iniziano oggi in R… - Sport_Mediaset : #BelgioPanama, il gol-capolavoro di @dries_mertens14 all'esordio nel Mondiale ???? Tutti gli highlights e le immagini… -

(Di martedì 19 giugno 2018) Il Mondiale regala spettacolo e per l’Italia sono alte le recriminazioni, adesso è nato un nuovo progetto con Robertoin panchina. Interessanti dichiarazioni del Ct intervenuto a Matera per l’inaugurazione della mostra sui 120 anni della Figc: “Mondiale da spettatori? È una sofferenza per noi, tutte le persone che sono qui credo non abbiano mai visto l’Italia fuori dai. Quindi, non si sta benissimo. Allo stesso tempo, vedendo le prime gare credo che l’Italia ci potesse stare tranquillamente, nonostante non sia un momento così brillante. Balotelli capitano? E chi lo sa…? È un giocatore giovane, molto bravo tecnicamente, ha delle qualità per poter giocare in Italia. Penso che vincerà il Brasile. Ma non si possono ancora dare giudizi perché la prima partita è sempre difficile per tutti. Altre favorite? Francia, Spagna. Sorprese? ...