Mondiali | parla Gian Piero Ventura

Mondiali 2018 - Russia-Arabia Saudita 5-0 : la Nazionale gonfia il petto di Putin (che battezza la Coppa parlando in tribuna) : Trionfo doveva essere e trionfo è stato, oltre ogni aspettativa: nella partita inaugurale dei Mondiali 2018, sotto gli occhi soddisfatti di Vladimir Putin, la Russia ha battuto 5-0 l’Arabia Saudita, nei panni della perfetta vittima sacrificale. Il copione dei Mondiali dell’orgoglio russo è stato rispettato: il presidente che parla in tribuna e dà la sua benedizione alla manifestazione e la Nazionale che vince sul campo, a dispetto dello ...

Josè Mourinho torna a scuola con Jaguar - l’ex insegnante di educazione fisica parla prima dei Mondiali di Russia 2018 : prima di partire per la Coppa del Mondo, José Mourinho ha fatto una sorpresa ad un gruppo di scolari impartendo loro una lezione speciale Mourinho ha insegnato educazione fisica nelle scuole medie per cinque anni prima di intraprendere la sua straordinaria carriera di allenatore. José è arrivato alla scuola elementare Bishop Gilpin Church of England su una Jaguar XF Sportbrake colma di kit da calcio, un suo dono personale per i bambini, ai quali ...

Si sa già chi vincerà i Mondiali in Russia - i numeri parlano chiaro : Perlomeno noi italiani non avremo bisogno di fare gli scongiuri, dal momento che ci limiteremo ad assistere allo spettacolo calcistico più importante al mondo soltanto in tv. Spagnoli e argentini, ...

Si sa già chi vincerà i Mondiali in Russia - i numeri parlano chiaro : Tra un mese, il prossimo 15 luglio, ad alzare la Coppa del mondo sarà il Brasile. A dirlo è Goldman Sachs, la banca d’investimento statunitense che ha utilizzato un modello predittivo basato sull’analisi dei dati, sull’intelligenza artificiale e sulla machine learning. GS ha usato “200 mila modelli statistici, prendendo in considerazione i dati individuali dei calciatori e quelli collettivi delle nazionali ...

Sesso ai Mondiali - parla la sessuologa : 'La famiglia è lontana - quindi i calciatori...'. Piccante : di chi è la moglie : Sesso ai Mondiali, eterno dilemma. La sessuologa portoghese Vera Ribeiro , volto noto della tv lusitana, alla vigilia del torneo in Russia dà qualche consiglio ai ct: 'I calciatori - ha spiegato ai ...

Juve - parla Elkann : "Il futuro di Higuain? Vediamo dopo i Mondiali" : "Il calciomercato, nell'anno del Mondiale, è molto difficile. Tutto succede dopo, può capitare di tutto e non è che abbia molto da dire oggi". Così il presidente di Fca ed Exor, John Elkann, ha ...

Parlamento Ue ai governi : 'Boicottate i Mondiali in Russia' : Non possiamo fingere che questa Coppa del mondo sia come qualsiasi altro grande evento sportivo. Finché Putin occuperà illegalmente la Crimea, tenendo prigionieri politici ucraini e sostenendo la ...