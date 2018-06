Mondiali | Mancini | “li vincerà il Brasile”

Mondiali - Mancini : “è il Brasile la migliore squadra” : “Il Brasile ha le qualità per vincere il mondiale. E’ una squadra quadrata, forte in ogni reparto, tecnica, veloce. Mi sembra la squadra migliore, almeno così la penso io. Certo il primo turno è abbastanza difficile per giudicare. Bisogna aspettare”. E’ il pronostico del ct dell’Italia, Roberto Mancini, ai microfoni di “Radio anch’io lo sport”. “Nella prima partite tutte le grandi squadre, o ...

Roberto Mancini : “L’idea di giocare i Mondiali? Mi frulla in testa. Balotelli ha l’età per essere leader” : Roberto Mancini non guarda soltanto agli Europei del 2020 ma anche ai Mondiali che si disputeranno tra quattro anni. L’Italia purtroppo non sarà presente alla rassegna iridata che scatterà giovedì in Russia ma il CT cerca di essere ottimista e guarda lontano, dandosi l’obiettivo di riportare la nostra Nazionale al posto che le spetta. Il coach marchigiano ha infatti rilasciato una lunga intervista a GQ parlando proprio della sua ...

Roberto Mancini ed il suo riscatto : “voglio portare l’Italia in Qatar da ct per rimediare alle mie assenze dai Mondiali da calciatore” : Roberto Mancini, neo ct della Nazionale, si confessa nell’intervista di copertina del numero di luglio-agosto di GQ in edicola dal 12 giugno New York, 1984. Un diciannovenne Roberto Mancini ha appena concluso una minitournée azzurra di due partite, il rientro è previsto per il pomeriggio del giorno dopo. I “grandi” della squadra, i campioni del mondo di due anni prima, gli propongono un giro nella Manhattan “by night”. Per i più giovani ci ...

Mondiali : Mancini - sogno Qatar 2022 : ANSA, - ROMA, 11 GIU - Persi tre Mondiali da giocatore, Roberto Mancini ha adesso una mission: farlo con l'Italia da ct. Lo racconta il neo allenatore degli azzurri nell'intervista di copertina del ...