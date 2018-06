Mondiali : Inghilterra ai piedi di Kane : ANSA, - ROMA, 19 GIU - L'immagine di Harry Kane domina le prime pagine dei quotidiani inglesi dopo la doppietta vincente dell'attaccante contro la Tunisia. Tutti i titoli sono per lui e la sua impresa,...

Video/ Tunisia Inghilterra - 1-2 - : highlights e gol della partita - Mondiali 2018 - gruppo G - : Video Tunisia Inghilterra , risultato finale 1-2, : gli highlights e i gol della partita dei Mondiali 2018. Decide la doppietta di Harry Kane.

Invasione di moscerini ai Mondiali/ Video - Tunisia Inghilterra disturbata e fuori dallo stadio... : Invasione di moscerini ai Mondiali, Video: Tunisia Inghilterra disturbata e fuori dallo stadio l'aria diventa irrespirabile per l'insetticida lanciato direttamente con degli elicotteri.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 00:28:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 : vincono Svezia - Belgio e Inghilterra : super Keane al 91' : Russia 2018- vincono Svezia, Belgio e Inghilterra. Nel match delle 14:00 sorride la Svezia grazie ad un gol sul calcio di rigore. Sud Corea al tappeto dopo un match caratterizzato dalla poca qualità e dalla noia. Belgio -PANAMA 3-0 Mertens e una doppietta di Lukaku affondano il Panama. Squadra belga ben organizzata e abile sia […] L'articolo Mondiali Russia 2018: vincono Svezia, Belgio e Inghilterra: super Keane al 91′ proviene da ...

Classifiche Mondiali 2018 : il calendario e i risultati delle partite. Il Belgio dilaga contro Panama - risponde l’Inghilterra : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...

