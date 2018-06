Mondiali | Alonso | “se la Spagna non vince | tifo Messi”

calcioweb.eu

(Di martedì 19 giugno 2018) “Se lanonil Mondiale, per Messi, vorrei che l’Argentina e Pechitossero”. Dopo il trionfo alla 24 Ore di Le Mans Fernando, pronto a correre il prossimo Gp di F1 in Francia a Le Castellet, parla anche del Mondiale in Russia strizzando l’occhio all’asso del Barcellona nonostante il pilota asturiano siaso e socio onorario del Real Madrid. Questa non è la prima volta cheammetta la sua stima verso il numero 10 dell’Argentina e del Barcellona. Solo tre mesi fa il pilota della McLaren aveva detto – come ricorda il quotidiano spagnolo ‘El Mundo Deportivo’ – che ”Messi è il miglior giocatore di calcio che abbia mai visto”. L'articolo: “se lanonMessi” CalcioWeb.