Mondiali 2018 | le partite di oggi martedì 19 giugno | orari e come vederle in tv e

: Il Messico sorprende la Germania, campioni del mondo battuti 1-0 |cronaca - Corriere : Il Messico sorprende la Germania, campioni del mondo battuti 1-0 |cronaca - Gazzetta_it : #Russia2018 #ger #mex 0-1, Germania flop, super Messico con Lozano - acmilan : #WorldCup Group D = Biglia and Kalinic ???????? ?? The two matches in focus: -

(Di martedì 19 giugno 2018)19si giocano treaidi calcio. Si preannuncia grande spettacolo: in campo il gruppo H per chiudere la prima giornata della fase a gironi, poi in serata si ricomincia il giro. Tornano in scena i padroni di casa: la Russia ha demolito l’Arabia Saudita per 5-0 e sfiderà l’Egitto, battuto dall’Uruguay allo scadere, in un incontro già decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale. I Faraoni sono costretti a vincere per non vedere sfumare le proprie chance di proseguire l’avventura nella rassegna iridata: Salah e compagni devono inventarsi una magia a San Pietroburgo. Nel pomeriggio scenderà in campo un’altra africana: l’ambizioso Senegal di Manè e Koulibaly ha tutte le carte in regola per tenere testa alla quotata Polonia di Lewandowski. Ad aprire la giornata la sfida tra Colombia e Giappone aperta a tutti ...