Mondiali 2018 | dove vedere Iran-Spagna in Tv e in streaming

Polonia-Senegal 1-2 - Mondiali 2018 : impresa dei Leoni della Teranga! Niang indemoniato - Lewandowski e compagni crollano : I Leoni della Teranga hanno ruggito, hanno sbranato la preda e hanno consegnato al proprio popolo uno scalpo di lusso. Il Senegal sogna a occhi aperti, sconfigge la Polonia per 2-1 ai Mondiali 2018 di calcio e punta con ancora maggiore convinzione alla qualificazione agli ottavi di finale. Gli africani hanno tecnicamente e tatticamente dominato la partita, hanno limitato le velleità dei biancorossi e si sono imposti meritatamente al termine di ...

Mondiali Russia 2018 - un Senegal da favola : sorpresa la Polonia - Niang “show” : Senegal super contro la Polonia, Niang e soci hanno ottenuto una vittoria all’esordio importantissima per il passaggio del turno nel girone H Il Senegal vince all’esordio mondiale contro la Polonia. Una gara molto ben giocata dalla compagine africana che, con un po’ di fortuna, è riuscita a beffare i polacchi con un convincente 2-1. Il talento davanti non manca ai Senegalesi, con Niang e Sanè a combinare, assistiti dal ...

Mondiali 2018 - Iran-Spagna : le Furie Rosse devono sbloccarsi al più presto per poter vincere : Domani, 20 giugno, alle ore 20 andrà in scena Iran-Spagna, match del secondo turno del girone B dei Mondiali 2018. A sorpresa gli asiatici si trovano da soli in testa al raggruppamento che comprende, tra le altre, Portogallo e Marocco. Le Furie Rosse, favorite, sono costrette a portare a casa tre punti per rimanere ancora in corsa alla testa della classifica. Senza dubbio la nazionale di Hierro è più quotata sulla carta. Si temeva che il cambio ...

Classifiche Mondiali 2018 : il calendario e i risultati delle partite. Giappone e Senegal in vetta al Girone H : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...

LIVE Polonia-Senegal - Mondiali 2018 in DIRETTA : 1-2 - magica vittoria dei Leoni della Teranga : CLICCA QUI PER LE PAGELLE DI Polonia-Senegal Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Polonia-Senegal, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Si preannuncia una partita molto equilibrata e avvincente in gruppo H aperto a tutti i risultati: oggi pomeriggio verranno messi in palio punti importanti per la qualificazione agli ottavi di finale della rassegna iridata. I biancorossi partiranno leggermente favoriti, spinti dalla verve ...

Pagelle Polonia-Senegal 1-2 - Mondiali 2018 : Krychowiak - croce e delizia; Niang fa la differenza : Il Senegal sorprende la Polonia: finisce 0-2 la seconda partita del Girone H. Andiamo a scoprire le Pagelle dell’incontro. POLONIA 5 Szczesny, 5: inizialmente inoperoso. Nulla può sulla deviazione di Cionek, ma non è esente da colpe sullo 0-2. Pazdan, 6: cerca di dare una mano in costruzione, molto bene in fase difensiva. Cionek, 5: sventa le folate africane e tiene molto alta la linea difensiva della squadra, soprattutto sui piazzati ...

Polonia-Senegal 1-2 - Mondiali 2018 : risultato e cronaca in diretta live : Polonia-Senegal, gruppo H Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

