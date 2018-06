: #WorldCup #Russia2018 #col - #jpn 1-2, la Colombia resta in 10 al 3' e il Giappone vola - Gazzetta_it : #WorldCup #Russia2018 #col - #jpn 1-2, la Colombia resta in 10 al 3' e il Giappone vola - realvarriale : Finora l'utilizzo del #VAR al Mondiale è stato perfetto,con le giuste segnalazioni e l'arbitro che va sempre al mon… - tuttosport : Il padre di #Golovin: «La #Juventus? Unico problema la lingua» -

A Saransk, debutto amaro per la. Fa festa ilche si impone 2-1 stravolgendo gli equilibri del girone H. Inizio da incubo per i 'cafeteros':plateale mani in area di Carlos Sanchez su tiro a botta sicura di Kagawa. Rosso e rigore trasformato proprio da Kagawa (6').ni tramortiti, ma gli asiatici non sfruttano il momento e incassano il pari di Quintero su punizione (39', Kawashima incerto). Nella ripresa,spavaldo, Ospina salva più volte poi capitola (Osako 73').(Di martedì 19 giugno 2018)