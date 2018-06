Mondiale Trial2 | nuova vittoria per Grattarola

sportfair

(Di martedì 19 giugno 2018) Matteocentra la terza affermazione in quattro tappe del, ben figurano nella trasferta di Andorra anche Lorenzo Gandola () e Carlo Alberto Rabino (Trial125) Prosegue la striscia di successi e di ottimi risultati conseguiti dai Talenti Azzurri FMI impegnati nel FIM Trial World Championship. Il terzo appuntamento stagionale vissuto a Sant Julia de Loria (Principato d’Andorra) ha riservato un nuovo successo di Matteonella, classe dove si è messo in mostra il giovane Lorenzo Gandola (settimo) con Carlo Alberto Rabino nella top-10 della competitiva Trial125. Per Matteo, reduce dall’ennesimanel Campionato Italiano Trial Outdoor a Santa Fiora, una condotta di gara superlativa con soltanto 2 penalità accusate nei 2 giri, distanziando lo spagnolo Gabriel Marcelli (7 penalità) ed il britannico Jack Peace (13). ...