wired

: Moia, Volkswagen lancia il car sharing del futuro: ma in Italia è fattibile? #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Moia, Volkswagen lancia il car sharing del futuro: ma in Italia è fattibile? #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - micheleiurillo : Moia, Volkswagen lancia il car sharing del futuro: ma in Italia è fattibile? -

(Di martedì 19 giugno 2018) Negli ultimi anni le case di auto si sono interrogate in vari modi sulla mobilità del: concept, idee, convegni, previsioni ed esperimenti. Tante e diverse tra loro le risposte, c’è però chi ha già provato a mettere in pratica questo tipo di previsioni, un passaggio per nulla scontato in cui le sfumature e i risultati possono essere molto lontani tra loro.è una azienda di car pooling elettrico destinata a persone che si muovono sugli stessi percorsi e vogliono condividere il tragitto. Prenoti con un clic, ti vengono a prendere alla fermata virtuale, e scendi a destinazione dopo aver viaggiato in poltrona su un mezzo mosso a batterie. Il sistema è da tempo in fase di test in Germania, dal 2019 sarà ufficialmente attivo anche in Finlandia, l’idea quella d’espandersi man man in tutta Europa, con l’obiettivo realistico di sbarcare in altre nazioni nel 2020. In ...