Minacce di morte a Salvini | la proposta della Biancofiore | Commissariare

Cathy La Torre : Minacce di morte all'avvocata per i diritti Lgbt : "Cathy La Torre pedala che presto mentre pedali ti arriverà un colpo di pistola sulla fronte. Nessun compromesso con le lesbiche. Nessuno". Questo disgustoso e vigliacco messaggio, comprensivo di foto con pistola puntata, è stato inviato questa mattina a Cathy La Torre, ex consigliera comunale di Sel a Bologna oltreché avvocata attivista per i diritti Lgbt e fondatrice di Gay Lex. A divulgare la minaccia, inviata da quello che sembra essere ...

Bologna - Minacce di morte a Cathy La Torre - avvocata delle battaglie per i diritti dei gay : La donna è stata minacciata di morte da un utente su Facebook che le ha scritto: "Pedala... che presto mentre pedali ti arriverà un colpo di pistola sulla fronte. Nessun compromesso con le lesbiche. Nessuno"Continua a leggere

Cathy La Torre - Minacce di morte su Facebook all’avvocata Lgbt di Bologna. Lei : “Le istituzioni fomentano odio” : L’avvocata, storica attivista per i diritti Lgbt ed ex consigliera comunale a Bologna Cathy La Torre ha ricevuto minacce di morte su Facebook. Il messaggio, firmato dall’utente registrato come Bonifacio Ferrari, è stato scritto come commento a uno dei suoi post sulla vicenda della nave Aquarius e in allegato è stata pubblicata la foto di una mano che impugna una pistola puntata all’obiettivo. “Cathy La Torre ...

Minacce di morte a Salvini alla festa pagata dalla sinistra : Oggi, per l'ennesima volta, assistiamo ad un evento organizzato da associazioni di sinistra e ben pagato dall'amministrazione comunale, in cui gli organizzatori, oltre a fare politica, promuovono lo ...

GIORGIA MELONI - IDENTIFICATO AUTORE Minacce DI MORTE SU FACEBOOK/ Gardini : "Basta con il buonismo" : GIORGIA MELONI minacciata di MORTE su FACEBOOK, la leader di Fratelli d'Italia: "Mi devo preoccupare?". Ignazio La Russa: "Profilo di matrice islamica"

Giorgia Meloni - identificato autore Minacce di morte su Facebook/ Rabbia e ironia sui social dopo la scoperta : Giorgia Meloni minacciata di morte su Facebook, la leader di Fratelli d'Italia: "Mi devo preoccupare?". Ignazio La Russa: "Profilo di matrice islamica"

La Confessione - Daniela Santanchè : “L’Islam mi ha condannata a morte - ricevo Minacce e vivo sotto scorta” : “Sono ancora sotto minaccia degli integralisti islamici”. A ‘La Confessione’, stasera alle 22:50 su Nove, Daniela Santanchè racconta a Peter Gomez la sua battaglia con l’Islam integralista. “Per i suoi attacchi all’Islam le è arrivata una fatwa, cioè una condanna morte. Ha avuto paura?”, chiede il giornalista. “Ho avuto paura in una sola occasione – ricorda la ‘Pitonessa’ – quando sotto casa mia a Milano ho vissuto ...

Giorgia Meloni Minacce di morte - i messaggi su Facebook Lettera : Ignazio La Russa: 'Gravissime minacce' L'accaduto ha mobilitato nell'immediato il mondo politico italiano, che ha manifestato subito la sua solidarietà a Giorgia Meloni . Il senatore dei Fratelli d'...

Israele Argentina annullata - Minacce di morte a Messi/ Niente amichevole - la Federcalcio palestinese ringrazia : Israele Argentina annullata: cancellata l'amichevole del 9 giugno a Gerusalemme, in seguito alle minacce ricevute da Lionel Messi e dagli altri giocatori dell'Albiceleste.

L'amichevole Israele-Argentina diventa un caso politico : Minacce di morte a Messi : L'amichevole Israele-Argentina diventa un caso politico: Minacce di morte a Messi. La partita amichevole tra Israele e Argentina prevista per sabato

Verbania - intercettata busta con un proiettile e Minacce di morte per Mattarella : A intercettare la busta i carabinieri, avvertiti dagli impiegati di Bannio Anzino, in valle Anzasca. Alle Poste avevano notato la lettera con uno rigonfiamento indirizzata al Presidente della Repubblica al Quirinale. All'interno, oltre a un proiettile, c’era anche un biglietto con minacce di morte.Continua a leggere

Islam : Minacce di morte a deputato Lega : ANSA, - PISA, 29 MAG - Il deputato leghista Edoardo Ziello ha denunciato, postandola sul suo profilo facebook, di avere ricevuto una lettera anonima di minacce di morte da qualche sedicente musulmano ...

Mattarella - sui social anche Minacce di morte : Al premier incaricato avrebbe proposto anche l'Interim all'Economia, trovando in Conte una certa resistenza, un pò per la sua formazione come giurista e non come economista e poi, avrebbe tagliato ...